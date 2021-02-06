Fenerbahçe Galatasaray maçı VAR hakemi kimdir? FB GS VAR hakemi açıklandı!

Fenerbahçe Galatasaray maçı VAR hakemi kimdir? FB GS VAR hakemi belli oldu. Süper Lig'in 24. haftasında bu akşam oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Video Yardımcı Hakem (VAR) kimin görev yapacağı belli oldu.
FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI VAR HAKEMİ KİMDİR?
Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre; Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Ali Palabıyık, VAR hakemliğini üstlenecek.
Derbide Video Yardımcı Hakem Asistanlığı (AVAR) görevini ise Serkan Tokat ve Serkan Olguncan yapacak.
ALİ PALABIYIK KİMDİR?
Ali Palabıyık 14 Ağustos 1981 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Küçük yaşlarda amatör olarak futbola kaleci olarak başlamıştır. 17 yaşındayken çeşitli nedenlerle amatör futbolu bırakarak 2000 yılında hakemlik kursuna başladı.
İlk maçına 21 yaşındayken 13 Ocak 2002'de Yenikent ASAŞ Stadyumunda Gençlerbirliği ile Trabzonspor arasında oynanan PAF Ligi maçında ikinci yardımcı hakem olarak çıkmıştır. İlk orta hakemlik deneyimini ise 2003-2004 3. Lig sezonunun ilk haftasında Kestel İlçe Stadyumunda oynanan Kestel Belediyespor ile Altınordu maçıyla yaşamıştır. Maç 0-0 golsüz berabere biterken ev sahibi takıma 3 misafir takıma ise 2 sarı kart göstermiştir.