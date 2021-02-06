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    • 06.02.2021 13:05
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    VAR hakemi kimdir? FB GS VAR hakemi açıklandı!

    VAR hakemi belli oldu. Süper Lig'in 24. haftasında bu akşam oynanacak dev derbi için nefesler tutuldu. Şampiyonluk yarışındaki önemli mücadelenin başlamasına sayılı saatler kala, Video Yardımcı Hakem (VAR) de belli oldu. Peki kimdir?

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe Galatasaray maçı VAR hakemi kimdir? FB GS VAR hakemi açıklandı!

    Fenerbahçe Galatasaray maçı VAR hakemi kimdir? FB GS VAR hakemi belli oldu. Süper Lig'in 24. haftasında bu akşam oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Video Yardımcı Hakem (VAR) kimin görev yapacağı belli oldu.

    FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI VAR HAKEMİ KİMDİR?

    Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre; Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Ali Palabıyık, VAR hakemliğini üstlenecek.

    Derbide Video Yardımcı Hakem Asistanlığı (AVAR) görevini ise Serkan Tokat ve Serkan Olguncan yapacak.

    ALİ PALABIYIK KİMDİR?

    Ali Palabıyık 14 Ağustos 1981 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Küçük yaşlarda amatör olarak futbola kaleci olarak başlamıştır. 17 yaşındayken çeşitli nedenlerle amatör futbolu bırakarak 2000 yılında hakemlik kursuna başladı.

    İlk maçına 21 yaşındayken 13 Ocak 2002'de Yenikent ASAŞ Stadyumunda Gençlerbirliği ile Trabzonspor arasında oynanan PAF Ligi maçında ikinci yardımcı hakem olarak çıkmıştır. İlk orta hakemlik deneyimini ise 2003-2004 3. Lig sezonunun ilk haftasında Kestel İlçe Stadyumunda oynanan Kestel Belediyespor ile Altınordu maçıyla yaşamıştır. Maç 0-0 golsüz berabere biterken ev sahibi takıma 3 misafir takıma ise 2 sarı kart göstermiştir.

        İlk Süper Lig maçına 21 Ağustos 2004 tarihinde Gençlerbirliği ile Ankaraspor arasında oynanan ve Bülent Yıldırım'ın ikinci yardımcı hakemi olarak çıkmıştır. Süper Lig'deki ilk orta hakemlik deneyimini ise 27 Ekim 2012'de Tevfik Sırrı Gür Stadyumunda Mersin İdman Yurdu ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor arasında oynanan müsabaka ile yaşamıştır. Bu maçı Mersin İdman Yurdu 2 - 0 kazanmış ve ev sahibi takıma 4 misafir takıma ise 3 sarı kart göstermiştir.

        2015 yılı için açıklanan FIFA kokartı takacak hakemler arasında ilk kez yer almıştır.

        2015-16 sezonu öncesi Türkiye Futbol Federasyonu Palabıyık'ın da aralarında bulunduğu 9 hakem ile ilk kez profesyonel sözleşme imzaladı.
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        Haberler Spor Fenerbahçe Galatasaray maçı VAR hakemi kimdir? FB GS VAR hakemi açıklandı!