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    • 05.02.2021 09:36
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    Volkan Demirel'den dev derbi öncesi Galatasaray taraftarını kızdıracak sözler: 11 adam toplasak yine biz kazanırız

    Süper Lig'in 24. haftasındaki oynanacak dev derbide Fenerbahçe sahasında Galatasaray ile kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele öncesi sarı-lacivertlilerde antrenörlük yapan Volkan Demirel 'ye önemli açıklamalarda bulundu. "Derbilere rahat hazırlanırdım." diyen tecrübeli isim Galatasaray maçıyla ilgili iddialı ifadeler kullandı. Demirel'den ayrıca itirafı da geldi.

    Demirel'den Galatasaraylıları kızdıracak sözler

    Fenerbahçe formasıyla uzun yılar Kadıköy'de derbi mağlubiyeti görmeyen Volkan Demirel, sarı-lacivertli takımda antrenör olarak yoluna devam ediyor. Volkan Demirel, hafta sonu oynanacak Galatasaray derbisi öncesi FB TV'ye açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...



    SÜLALEMDE BİR TANE BEŞİKTAŞLI VAR
    Yaşadığım her şey için çok mutluyum, çok gururluyum. Fenerbahçe için her şeyi yaptım. Yanlışım ve hatalarım olmuştur. Şimdi izlediğimde ben de 'Neden yaptım?' diyorum. Ben çocukluktan Fenerbahçeliyim. Sülalemde sadece bir tane Beşiktaşlı var. İnşallah hocalık hayatımda da Fenerbahçe'ye katkı vereceğim.



    TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK DERBİSİ
    Fikstür çekildiğinde önce ilk haftaya sonra derbiye bakılır. Galatasaray ile ne zaman ve nerede oynayacağımıza bakarız. Türkiye'nin en büyük derbisi Fenerbahçe - Galatasaray'dır. Bunu dünya söylüyor.

    BU DERBİ BAYRAMIMIZDIR
    Galatasaray maçları bizim bayramımızdır. Bir hafta, belki iki hafta bu maçı düşünürüz. benzin almaya gidiyorsun, 'Volkancım derbi ne olacak?' diyor. Bu bile bir baskı. Stresten maçı oynamak istemeyeni bile gördüm.



        BU YIL Kİ İNANCIMIZ FARKLI
        Tüm Fenerbahçeliler inansın, güvensin. Bu yılki inancımız çok daha farklı. İnşallah sezon sonunda mutlu sona ulaşacağız.

        HAFTA SONU BAYRAM OLACAK
        Fenerbahçeliler bu takıma güvenmeye devam etsin. Ben bu takımı, havasını biliyorum. Hafta sonu Fenerbahçelilerin bayramı olacaktır, tüm Fenerbahçeliler hazır olsun.



        11 ADAM TOPLASAK YENERİZ
        Derbilere rahat hazırlanırdım. Fenerbahçe'ye imza attığımda Galatasaray'ı 6-0 yendik. O maçı locada izledim. O gün dedim ki, 'Burada derbileri kazanırız.' Dışarıdan 11 adam toplasak, onlar da toplasa, yine biz kazanırız.



        KAZANACAĞIMIZA İNANIRDIM
        Derbide yenilmeme serimin hesabını tutmadım, bana söylediler. Baktım ki devam ediyor. Bu inanmaktan geçiyor. Kendi evimizde derbiyi kazanacağımıza inanıyordum, en kötü kaybetmeyeceğimize inanıyordum.

        20,50 SENEDE BİR OLUR
        Geçen sene bir istisna oldu. Derbi galibiyetine bir sene ara verdik. 20 senede bir olur, belki 50 senede bir olur. Bundan sonra hiç olmayacak. Yine bir seri yakalayacağız.

        MELO'YU İYİ ANALİZ ETTİM
        Felipe Melo, bana iki penaltı attı. Birini ben kurtardım, birini dışarı attı. Melo'yu iyi analiz ettim. Elini havaya kaldırırsa, ayak içi sola vuruyor yerden, hareket yapmıyorsa düz vuruyor. O yüzden kurtardım ve güldüm.

        GARRY RODRIGUES'LE KONUŞMASI
        Garry Rodrigues'in kaçırdığı bir pozisyonda top ayağıma çarptı, "Şanslıyım" dedim. "Ben buradayım" demedim. Gazeteler farklı yazdı. Beni ukala olarak tanırlar ama ukala değilimdir. Çok duygusalımdır.



            BEŞİKTAŞ'TAN TEKLİF ALDIM
            Yurt içi ve yurt dışından çok teklif aldım . Beşiktaş'tan teklif aldım, istedikleri dönemler oldu. Ancak Fenerbahçe'ye hiçbir zaman rakip olmak istemedim.


            Fenerbahçe'ye karşı rakip olsam 'Ben oynamam' derdim. Futbolu bırakırken de teklifler geldi, Fenerbahçe'ye rakip olacağım için bırakma kararı aldım. Hocamız, yanında olmamı istedi.

            ŞAMPİYONLUK KUTLAYACAĞIZ
            Türkiye'de Fenerbahçe gibi bir kulüp yok. Yine hep beraber sezon sonu şampiyonluk kutlayacağız.

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