Volkan Demirel'den dev derbi öncesi Galatasaray taraftarını kızdıracak sözler: 11 adam toplasak yine biz kazanırız

Fenerbahçe formasıyla uzun yılar Kadıköy'de derbi mağlubiyeti görmeyen Volkan Demirel, sarı-lacivertli takımda antrenör olarak yoluna devam ediyor. Volkan Demirel, hafta sonu oynanacak Galatasaray derbisi öncesi FB TV'ye açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
SÜLALEMDE BİR TANE BEŞİKTAŞLI VAR
Yaşadığım her şey için çok mutluyum, çok gururluyum. Fenerbahçe için her şeyi yaptım. Yanlışım ve hatalarım olmuştur. Şimdi izlediğimde ben de 'Neden yaptım?' diyorum. Ben çocukluktan Fenerbahçeliyim. Sülalemde sadece bir tane Beşiktaşlı var. İnşallah hocalık hayatımda da Fenerbahçe'ye katkı vereceğim.
TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK DERBİSİ
Fikstür çekildiğinde önce ilk haftaya sonra derbiye bakılır. Galatasaray ile ne zaman ve nerede oynayacağımıza bakarız. Türkiye'nin en büyük derbisi Fenerbahçe - Galatasaray'dır. Bunu dünya söylüyor.
BU DERBİ BAYRAMIMIZDIR
Galatasaray maçları bizim bayramımızdır. Bir hafta, belki iki hafta bu maçı düşünürüz. benzin almaya gidiyorsun, 'Volkancım derbi ne olacak?' diyor. Bu bile bir baskı. Stresten maçı oynamak istemeyeni bile gördüm.