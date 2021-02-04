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Erol Bulut'tan Galatasaray maçı öncesi sürpriz karar! O isme derbide kesik | İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray maçı 11'i...

Süper Lig'de nefesler tutuldu herkes 24. haftada oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisine kilitlendi. İki takım kozlarını cumartesi akşamı saat 19.00'da paylaşacak. Zorlu maç öncesi iki cephede de flaş gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe'de Pelkas'ın eksikliği can sıkarken, Hatayspor maçında sakatlanan Gustavo'nun durumunun belirsizliğini koruması şok etkisi yarattı. Yaşanan bu gelişmeler sonrası Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut flaş bir karar aldı. İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray maçındaki muhtemel 11'i...

takvim.com.tr
Özel haber
04.02.2021 12:50 - Son Güncelleme: 04.02.2021 13:02
Erol Bulut'tan Galatasaray maçı öncesi sürpriz karar! O isme derbide kesik | İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray maçı 11'i...

Sezonun en kritik maçlarından birisinde cumartesi günü Galatasaray'ı Kadıköy'de konuk edecek olan Fenerbahçe tüm hesaplarını galibiyet üzerine yapıyor. Sarı-Lacivertliler'in dev maça psikolojik olarak nasıl hazırlanacağını TAKVİM açıklıyor.

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Erol Bulut'tan Galatasaray maçı öncesi sürpriz karar! O isme derbide kesik | İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray maçı 11'i...

Daha önce Galatasaray'a karşı defalarda derbi zaferi yaşayan Emre Belözoğlu, Volkan Demirel, Mehmet Aurelio ve Selçuk Şahin kritik 90 dakika öncesi direksiyona geçti.

Erol Bulut'tan Galatasaray maçı öncesi sürpriz karar! O isme derbide kesik | İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray maçı 11'i...

Kulübün 4 önemli eski yıldızı, özellikle ilk kez derbi heyecanı yaşayacak olan isimlere bu maçın önemini anlatıyor. Emre Belözoğlu, Volkan Demirel, Mehmet Aurelio ve Selçuk Şahin bu sayede takımdaki motivasyonun üst seviyeye çıkmasını hedefliyor. Bu 4'lü ayrıca futbolcularla birebir görüşmeler de yaparak herkesin mental anlamda derbiye hazır olmasını sağlamayı planlıyor.

Erol Bulut'tan Galatasaray maçı öncesi sürpriz karar! O isme derbide kesik | İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray maçı 11'i...

GUSTAVO'DAN GELEN HABER ŞOKE ETTİ
Kulüpten yapılan bildiride sakatlıklarını atlatan Gökhan Gönül ve Sinan Gümüş'ün de takımla birlikte çalışmalara başladığı belirtildi. Ancak takımın vazgeçilmez ismi olan Luiz Gustavo'dan gelen haberler camiada soğuk duş etkisi yarattı.

Sarı-lacivertlilerde Pelkas ve İrfan Can Kahveci'nin de forma giyemeyecek olması orta saha rotasyonu için teknik direktör Erol Bulut'u düşündürüyor. Mert Hakan Yandaş'n Hatayspor maçındaki performansı nedeniyle kulübeye çekmek isteyen Bulut, Gustavo'dan gelecek haberi bekliyor.

Erol Bulut'tan Galatasaray maçı öncesi sürpriz karar! O isme derbide kesik | İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray maçı 11'i...

Genç teknik adam Brezilyalının oynayabilmesi halinde orta üçlüyü Gustavo-Ozan-Sosa ile oluşturacak. Kaptanın oynayamama durumunda ise Mert Hakan Yandaş ilk 11'de sahaya çıkacak.