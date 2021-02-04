Erol Bulut'tan Galatasaray maçı öncesi sürpriz karar! O isme derbide kesik | İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray maçı 11'i...

Kulübün 4 önemli eski yıldızı, özellikle ilk kez derbi heyecanı yaşayacak olan isimlere bu maçın önemini anlatıyor. Emre Belözoğlu, Volkan Demirel, Mehmet Aurelio ve Selçuk Şahin bu sayede takımdaki motivasyonun üst seviyeye çıkmasını hedefliyor. Bu 4'lü ayrıca futbolcularla birebir görüşmeler de yaparak herkesin mental anlamda derbiye hazır olmasını sağlamayı planlıyor.