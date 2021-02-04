Erol Bulut'tan Galatasaray maçı öncesi sürpriz karar! O isme derbide kesik | İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray maçı 11'i...
Süper Lig'de nefesler tutuldu herkes 24. haftada oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisine kilitlendi. İki takım kozlarını cumartesi akşamı saat 19.00'da paylaşacak. Zorlu maç öncesi iki cephede de flaş gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe'de Pelkas'ın eksikliği can sıkarken, Hatayspor maçında sakatlanan Gustavo'nun durumunun belirsizliğini koruması şok etkisi yarattı. Yaşanan bu gelişmeler sonrası Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut flaş bir karar aldı. İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray maçındaki muhtemel 11'i...
Kulübün 4 önemli eski yıldızı, özellikle ilk kez derbi heyecanı yaşayacak olan isimlere bu maçın önemini anlatıyor. Emre Belözoğlu, Volkan Demirel, Mehmet Aurelio ve Selçuk Şahin bu sayede takımdaki motivasyonun üst seviyeye çıkmasını hedefliyor. Bu 4'lü ayrıca futbolcularla birebir görüşmeler de yaparak herkesin mental anlamda derbiye hazır olmasını sağlamayı planlıyor.
GUSTAVO'DAN GELEN HABER ŞOKE ETTİ
Kulüpten yapılan bildiride sakatlıklarını atlatan Gökhan Gönül ve Sinan Gümüş'ün de takımla birlikte çalışmalara başladığı belirtildi. Ancak takımın vazgeçilmez ismi olan Luiz Gustavo'dan gelen haberler camiada soğuk duş etkisi yarattı.
Sarı-lacivertlilerde Pelkas ve İrfan Can Kahveci'nin de forma giyemeyecek olması orta saha rotasyonu için teknik direktör Erol Bulut'u düşündürüyor. Mert Hakan Yandaş'n Hatayspor maçındaki performansı nedeniyle kulübeye çekmek isteyen Bulut, Gustavo'dan gelecek haberi bekliyor.