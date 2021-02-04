Sezonun en kritik maçlarından birisinde cumartesi günü Galatasaray'ı Kadıköy'de konuk edecek olan Fenerbahçe tüm hesaplarını galibiyet üzerine yapıyor. Kanarya'nın dev maça psikolojik olarak nasıl hazırlanacağını TAKVİM açıklıyor.
DEFALARCA DERBİ ZAFERİ YAŞAYAN EKİP DEVREDE
Daha önce Galatasaray'a karşı defalarda derbi zaferi yaşayan Emre Belözoğlu, Volkan Demirel, Mehmet Aurelio ve Selçuk Şahin kritik 90 dakika öncesi direksiyona geçti.
Kulübün 4 önemli eski yıldızı, özellikle ilk kez derbi heyecanı yaşayacak olan isimlere bu maçın önemini anlatıyor.