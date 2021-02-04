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    • 04.02.2021 12:31
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    ’den derbiye 4x4’lük hazırlık!

    Sezonun en kritik maçlarından birisinde cumartesi günü ’ı ’de konuk edecek olan tüm hesaplarını galibiyet üzerine yapıyor. Sarı-Lacivertliler’in dev maça psikolojik olarak nasıl hazırlanacağını TAKVİM açıklıyor.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Fener’den derbiye 4x4’lük hazırlık!

    Sezonun en kritik maçlarından birisinde cumartesi günü Galatasaray'ı Kadıköy'de konuk edecek olan Fenerbahçe tüm hesaplarını galibiyet üzerine yapıyor. Kanarya'nın dev maça psikolojik olarak nasıl hazırlanacağını TAKVİM açıklıyor.



    DEFALARCA DERBİ ZAFERİ YAŞAYAN EKİP DEVREDE
    Daha önce Galatasaray'a karşı defalarda derbi zaferi yaşayan Emre Belözoğlu, Volkan Demirel, Mehmet Aurelio ve Selçuk Şahin kritik 90 dakika öncesi direksiyona geçti.



    Kulübün 4 önemli eski yıldızı, özellikle ilk kez derbi heyecanı yaşayacak olan isimlere bu maçın önemini anlatıyor.



        Emre Belözoğlu, Volkan Demirel, Mehmet Aurelio ve Selçuk Şahin bu sayede takımdaki motivasyonun üst seviyeye çıkmasını hedefliyor.



        Bu 4'lü ayrıca futbolcularla birebir görüşmeler de yaparak herkesin mental anlamda derbiye hazır olmasını sağlamayı planlıyor.

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