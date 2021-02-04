Sezonun en kritik maçlarından birisinde cumartesi günü Galatasaray'ı Kadıköy'de konuk edecek olan Fenerbahçe tüm hesaplarını galibiyet üzerine yapıyor. Kanarya'nın dev maça psikolojik olarak nasıl hazırlanacağını TAKVİM açıklıyor.