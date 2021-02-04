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    • 05.02.2021 00:21
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    - maçında, ikinci '' vakası 'ndan geldi

    'de 23. haftanın kapanışında sahasında 'u ağırladı. İlk yarının son anlarında Ekuban'ın ceza sahası içinde kaldığı pozisyon uzun süre incelendikten sonra devam kararı verildi. sporlu taraftarlar, karşılaşmanın hakemi 'na büyük tepki gösterdi. İşte detaylar...

    Trabzon'da ikinci 'Ümit Öztürk' vakası

    Süper Lig'de 23. hafta kapanışında Trabzonspor, Medical Park Stadyumu'nda Denizlispor'u konuk etti. İlk yarıda rakibine üstünlük kuran bordo mavililer, Denizlispor kalesini adeta ablukaya aldı.

    Karşılaşmanın 39. dakikasında Caleb Ekuban, ceza sahası içinde Mustafa Yumlu'nun müdahalesiyle acılar içinde yerde kaldı. Trabzonsporlu futbolcuların penaltı beklediği pozisyon önce VAR'da incelendi. VAR kontrolünün ardından maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu, pozisyonu incelemesi için monitörün başına çağrıldı. Pozisyonu uzun süre inceleyen Numanoğlu, oyunu devam ettirdi.

    Trabzonspor-Denizlispor maçında yaşanan penaltı pozisyonu

    FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE AYNI HAKEM PENALTI ÇALMIŞTI

    İstanbul derbisinde Trabzon'da yaşanan pozisyonun bir benzeri yaşanmış ve hakem Tugay Kaan Numanoğlu, VAR uyarısının ardından pozisyonu izleyip penaltı noktasını göstermişti.

    3 SEZON ÖNCE DE AYNISI YAŞANMIŞTI

    Trabzonsporlu taraftarlar; bu pozisyonu 3 sezon önce oynanan Galatasaray maçında yaşanan VAR krizine benzeterek sosyal medyada tepkilerini dile getirdi.

    Trabzonspor-Denizlispor maçının VAR odasında Mustafa Öğretmenoğlu görev yapıyor.

    Ümit Öztürk, 3 sezon önce Ekuban'ın pozisyonunu VAR'da inceledikten sonra oyunu devam ettirmiş ve bu karar uzun süre gündemde kalmıştı.

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    Haberler Spor Trabzonspor-Denizlispor maçında, ikinci 'Ümit Öztürk' vakası Tugay Kaan Numanoğlu'ndan geldi