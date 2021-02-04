Süper Lig'de 23. hafta kapanışında Trabzonspor, Medical Park Stadyumu'nda Denizlispor'u konuk etti. İlk yarıda rakibine üstünlük kuran bordo mavililer, Denizlispor kalesini adeta ablukaya aldı.

Karşılaşmanın 39. dakikasında Caleb Ekuban, ceza sahası içinde Mustafa Yumlu'nun müdahalesiyle acılar içinde yerde kaldı. Trabzonsporlu futbolcuların penaltı beklediği pozisyon önce VAR'da incelendi. VAR kontrolünün ardından maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu, pozisyonu incelemesi için monitörün başına çağrıldı. Pozisyonu uzun süre inceleyen Numanoğlu, oyunu devam ettirdi.

Trabzonspor-Denizlispor maçında yaşanan penaltı pozisyonu

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE AYNI HAKEM PENALTI ÇALMIŞTI

İstanbul derbisinde Trabzon'da yaşanan pozisyonun bir benzeri yaşanmış ve hakem Tugay Kaan Numanoğlu, VAR uyarısının ardından pozisyonu izleyip penaltı noktasını göstermişti.

3 SEZON ÖNCE DE AYNISI YAŞANMIŞTI

Trabzonsporlu taraftarlar; bu pozisyonu 3 sezon önce oynanan Galatasaray maçında yaşanan VAR krizine benzeterek sosyal medyada tepkilerini dile getirdi.