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    • Spor
    • 05.02.2021 11:36
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    • 05.02.2021 11:36
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    ’de 6 yıl sonra bir ilk: 4 büyükler ilk 4 sırayı paylaştı

    ’un ’in 23. Haftasında sahasında ’u 1-0 yenip puanını 39’a yükseltmesi ve 4. sıraya çıkmasının ardından puan cetvelinde uzun süre sonra bir ilk yaşandı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Süper Lig’de 6 yıl sonra bir ilk!

    Denizli galibiyeti sonrası 'un lider , 2. Galatasaray ve 3. Beşiktaş'ın ardından 4. Sıraya yerleşmesi sonrası 'de 6 yıllık aranın ardından 4 büyükler ilk kez ilk 4 sırayı paylaştı.


    Süper Lig'i daha önce kazandıkları şampiyonluklar ve diğer başarıları ile domine eden 4 büyükler, puan cetvelinde daha önce son olarak Mart 2015'te ilk 4 sırayı birlikte paylaşmıştı.


    6 yıl sonra 4 büyükler puan durumunda tekrar peş peşe sıralanırken bu durum şampiyonluk yarışının da bu sezon oldukça çetin geçeceğini gözler önüne serdi.



    BAŞAKŞEHİR 4 BÜYÜKLERE BÜYÜK ZORLUK ÇIKARDI
    Süper Lig'in devlerinin kendi arasında girdiği bu çetin yarış taraftarların heyecanını birkaç kat daha yükseltti. Geride kalan 6 yılda özellikle Medipol Başakşehir, zirve yarışındaki başarısı ile Süper Lig'in 4 büyüklerine büyük zorluk çıkarmıştı.

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    Haberler Spor Süper Lig’de 6 yıl sonra bir ilk: 4 büyükler ilk 4 sırayı paylaştı