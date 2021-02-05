Denizli galibiyeti sonrası Trabzonspor'un lider Fenerbahçe, 2. Galatasaray ve 3. Beşiktaş'ın ardından 4. Sıraya yerleşmesi sonrası Süper Lig'de 6 yıllık aranın ardından 4 büyükler ilk kez ilk 4 sırayı paylaştı.



Süper Lig'i daha önce kazandıkları şampiyonluklar ve diğer başarıları ile domine eden 4 büyükler, puan cetvelinde daha önce son olarak Mart 2015'te ilk 4 sırayı birlikte paylaşmıştı.



6 yıl sonra 4 büyükler puan durumunda tekrar peş peşe sıralanırken bu durum şampiyonluk yarışının da bu sezon oldukça çetin geçeceğini gözler önüne serdi.





BAŞAKŞEHİR 4 BÜYÜKLERE BÜYÜK ZORLUK ÇIKARDI

Süper Lig'in devlerinin kendi arasında girdiği bu çetin yarış taraftarların heyecanını birkaç kat daha yükseltti. Geride kalan 6 yılda özellikle Medipol Başakşehir, zirve yarışındaki başarısı ile Süper Lig'in 4 büyüklerine büyük zorluk çıkarmıştı.