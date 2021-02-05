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    • Spor
    • 05.02.2021 Gazete
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    dün lig sonuncusu ’yi zorlanmasına rağmen devirdi: Galibiyeti 61. dakikada Bakasetas getirdi

    Son dakika haberi... 'in 23. haftasında  sahasında Yukatel spor ile karşı karşıya geldi. Trabzonspor karşılaşmayı Bakasetas'ın attığı golle 1-0 kazandı.

    Fırtına 12'den vurdu

    Trabzonspor adım adım zirveye... Sahasında Denizlispor'u 1-0 yenen Bordo-Mavililer üst üste 4. galibiyetini aldı ve 4. sıraya yükseldi.

    14'de Nwakaeme'nin pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Bakasetas'ın vuruşunu Cenk kurtardı. 25. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası çizgisine inen Sagal'ın vuruşunu Uğurcan kornere çeldi. 29. dakikada Ekuban'ın kafa vuruşunda top üst direğe çarptı.

    40. dakikada Marlon'un ceza sahasına ortasında penaltı noktası civarındaki Ekuban, topa hamle yapan Mustafa Yumlu'ya rağmen meşin yuvarlağa vurdu. Top üstten auta çıkarken, Ekuban yerde kaldı.

        Trabzonsporlu oyuncuların penaltı itirazında bulunduğu pozisyonu VAR odasından gelen uyarı üzerine saha kenarında izleyen maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu, aut kararını değiştirmedi. 61. dakikada yeni transfer sahneye Bakasetas çıktı ve Trabzonspor aradığı golü buldu.

        76. dakikada Berat kaleye doğru giden topu kafayla çıkardı. Kalan dakikalarda skoru korumayı başaran Trabzonspor üç puanın sahibi oldu.
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        Haberler Spor Trabzonspor dün lig sonuncusu Denizli’yi zorlanmasına rağmen devirdi: Galibiyeti 61. dakikada Bakasetas getirdi