Trabzonspor adım adım zirveye... Sahasında Denizlispor'u 1-0 yenen Bordo-Mavililer üst üste 4. galibiyetini aldı ve 4. sıraya yükseldi.
14'de Nwakaeme'nin pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Bakasetas'ın vuruşunu Cenk kurtardı. 25. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası çizgisine inen Sagal'ın vuruşunu Uğurcan kornere çeldi. 29. dakikada Ekuban'ın kafa vuruşunda top üst direğe çarptı.
40. dakikada Marlon'un ceza sahasına ortasında penaltı noktası civarındaki Ekuban, topa hamle yapan Mustafa Yumlu'ya rağmen meşin yuvarlağa vurdu. Top üstten auta çıkarken, Ekuban yerde kaldı.