Devre arası transfer döneminin en önemli transferleri arasında yer alan İrfan Can Kahveci'nin hangi maçta sahada olacağı merak konusuydu.
İRFAN CAN GALATASARAY'A KARŞI OYNAYACAK MI?
Galatasaray ile uzun süre adı anılan ama devre arası transfer gününün son günlerinde Fenerbahçe'ye imza atan yıldız oyuncu, Karagümrük maçında kadroda olacak. Önümüzdeki hafta kadroda olacak İrfan Can Kahveci, Galatasaray derbisinde kadroda olmayacak.
İRFAN CAN KAHVECİ KARAGÜMRÜK MAÇINDA DÖNÜYOR!
Fenerbahçe'nin son transferi İrfan Can Kahveci, sakatlığı nedeniyle Galatasaray mücadelesinde görev alamayacak. Yıldız futbolcunun önümüzdeki hafta içerisinde antrenmanlara katılacağı ve Karagümrük maçı kadrosunda yer alacağı öğrenildi.