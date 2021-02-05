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    • 05.02.2021 10:05
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    SON DAKİKA: , - derbisinde oynayacak mı? Dönüş tarihi belli oldu

    Son dakika haberi! Süper Lig'in 24. haftasındaki oynanacak dev derbide sahasında ile kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele öncesi devre arasının en önemli transferleri arasında yer alan 'nin dev derbide sahada olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki, İrfan Can dev derbide oynayacak mı? İşte İrfan Can'ın, Fenerbahçe formasıyla sahada olması beklenen maç.

    İrfan Can Galatasaray'a karşı oynayacak mı?

    Devre arası transfer döneminin en önemli transferleri arasında yer alan İrfan Can Kahveci'nin hangi maçta sahada olacağı merak konusuydu.



    İRFAN CAN GALATASARAY'A KARŞI OYNAYACAK MI?
    Galatasaray ile uzun süre adı anılan ama devre arası transfer gününün son günlerinde Fenerbahçe'ye imza atan yıldız oyuncu, Karagümrük maçında kadroda olacak. Önümüzdeki hafta kadroda olacak İrfan Can Kahveci, Galatasaray derbisinde kadroda olmayacak.


    İRFAN CAN KAHVECİ KARAGÜMRÜK MAÇINDA DÖNÜYOR!
    Fenerbahçe'nin son transferi İrfan Can Kahveci, sakatlığı nedeniyle Galatasaray mücadelesinde görev alamayacak. Yıldız futbolcunun önümüzdeki hafta içerisinde antrenmanlara katılacağı ve Karagümrük maçı kadrosunda yer alacağı öğrenildi.


        PELKAS DERBİDE OYNAYACAK MI?
        İrfan Can'ın Karagümrük maçında 11 başlamasının zor olduğu ifade edildi. Pelkas da tıpkı İrfan Can gibi önümüzdeki hafta takıma katılacak.



        Yunan 10 numara, Çaykur Rizespor maçında sakatlanmış ve Hatay maçında takımdaki yerini alamamıştı. Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek olan Pelkas, Karagümrük maçıyla sakatlıktan dönecek.

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        Haberler Spor SON DAKİKA: İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde oynayacak mı? Dönüş tarihi belli oldu