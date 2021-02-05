Trabzonspor'un hocası Abdullah Avcı, "İspat maçı bunlar. İki tane çok ağır maçtan çıktık. Süper Kupa maçı ve Beşiktaş... Harika bir oyuncu grubuna sahibiz. Antrenman yapmak istiyor, oyundan çıkmak istemiyor... Bu yoğun dönemde bazen günleri karıştırıyoruz. Oyunun içinde her şeyi denediler. Bunlar zor maçlar. Bakasetas için başlangıç çok güzel. Yunus oyuna girdi. Tony oyunda kalmak istiyor... Takım olmak adına önemli. Trabzonspor'un hep ilk 4 arasında olması gerekiyor. Hep yukarılarda olmamız gerekiyor" dedi.

Avcı, "Her hafta geçmişi değil, önümüzdeki ispat maçına çıkacağız. Trabzonspor camiasına hayırlı olsun. Bize çok iyi hissettiriyorlar. Bu enerjileri vermeye devam etsinler. Şimdi 3 gün sonra yine maç var" diye konuştu.