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    • Spor
    • 05.02.2021 Gazete
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    ’un hocası ’dan önemli açıklamalar: Hep zirvede olmalıyız

    'un hocası , "İspat maçı bunlar. İki tane çok ağır maçtan çıktık. ve ... Harika bir oyuncu grubuna sahibiz. Antrenman yapmak istiyor, oyundan çıkmak istemiyor... Bu yoğun dönemde bazen günleri karıştırıyoruz. Oyunun içinde her şeyi denediler. Bunlar zor maçlar. asetas için başlangıç çok güzel. oyuna girdi. oyunda kalmak istiyor... Takım olmak adına önemli. Trabzonspor'un hep ilk 4 arasında olması gerekiyor. Hep yukarılarda olmamız gerekiyor" dedi.

    Hep zirvede olmalıyız

    Trabzonspor'un hocası , "İspat maçı bunlar. İki tane çok ağır maçtan çıktık. ve ... Harika bir oyuncu grubuna sahibiz. Antrenman yapmak istiyor, oyundan çıkmak istemiyor... Bu yoğun dönemde bazen günleri karıştırıyoruz. Oyunun içinde her şeyi denediler. Bunlar zor maçlar. asetas için başlangıç çok güzel. oyuna girdi. oyunda kalmak istiyor... Takım olmak adına önemli. 'un hep ilk 4 arasında olması gerekiyor. Hep yukarılarda olmamız gerekiyor" dedi.

    Avcı, "Her hafta geçmişi değil, önümüzdeki ispat maçına çıkacağız. Trabzonspor camiasına hayırlı olsun. Bize çok iyi hissettiriyorlar. Bu enerjileri vermeye devam etsinler. Şimdi 3 gün sonra yine maç var" diye konuştu.

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    Haberler Spor Trabzonspor’un hocası Abdullah Avcı’dan önemli açıklamalar: Hep zirvede olmalıyız