Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yarın oynanacak olan derbi ile iki kulübün başkanları kendi dönemleri içerisinde 6. kez birbirlerine rakip olacaklar.

Ocak 2018'de göreve gelen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile 2018'in Haziran ayında Fenerbahçe Başkanlığı koltuğuna oturan Ali Koç, kendi dönemleri yarın 6. kez derbi heyecanı yaşayacak.

Ali Koç ve Mustafa Cengiz'in kulübün patronu olduğu süreçte geçmişte oynanan 5 derbide 4 kez taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. 1 maçı ise Galatasaray kazandı.

Galatasaray, Mustafa Cengiz Başkanlığı'nda Kadıköy'deki 20 yıllık galibiyet hasretini geçen sezon sonlandırırken, Fenerbahçe ise yıllardır devam eden seriye Koç yönetiminde 'elveda' demişti.

Yarın oynanacak olan derbide Ali Koç, başkanlık süresi içinde Galatasaray'a karşı ilk galibiyet sevincini yaşamak isterken, Mustafa Cengiz de takımının üst üste ikinci kez Kadıköy'den galibiyetle ayrılmasını arzuluyor.