Galatasaray kritik derbinin hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe deplasmanında kazanarak liderliğe yükselmenin hesabını yapıyor. Adeta derbiyle yatıp kalkan teknik direktör Fatih Terim'in rakibi imha planını hazırladığı öğrenildi.
Tecrübeli hoca, Fenerbahçe'nin ilk olarak Onyekuru'yu durdurma üzerine bir oyun planı hazırlayacağını düşünüyor.
Terim hem geçen sezon Kadıköy'de elde edilen zaferin mimarı olması hem de müthiş bir form yakalaması nedeniyle sarı-lacivertlilerin Nijeryalı yıldıza özel önlem alacağını planlıyor.