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    • 05.02.2021 17:11
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    İşte 'in maçı stratejisi! sol gösterip sağ vuracak

    'da derbi hazırlıkları tamamlanırken, teknik direktör 'in de derbi planı belli oldu. 'nin Onyekuru üzerine yoğunlaşacağını hesaplayan Terim, sol gösterip sağ vuracak.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    İşte Terim'in Fenerbahçe maçı stratejisi

    Galatasaray kritik derbinin hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe deplasmanında kazanarak liderliğe yükselmenin hesabını yapıyor. Adeta derbiyle yatıp kalkan teknik direktör Fatih Terim'in rakibi imha planını hazırladığı öğrenildi.

    Tecrübeli hoca, Fenerbahçe'nin ilk olarak Onyekuru'yu durdurma üzerine bir oyun planı hazırlayacağını düşünüyor.

    Terim hem geçen sezon Kadıköy'de elde edilen zaferin mimarı olması hem de müthiş bir form yakalaması nedeniyle sarı-lacivertlilerin Nijeryalı yıldıza özel önlem alacağını planlıyor.

        Fatih Terim bu nedenle rakibe sol gösterip sağ vuracak. Sağ bekte yeni transfer Yedlin'i oynatacak olan başarılı teknik adam, ABD'li yıldızın önünde ise Ryan Babel'e görev verecek. Terim dikkatini Onyekuru'ya verecek olan Fenerbahçe'yi Babel-Yedlin ikilisiyle vurmayı planlıyor.

        Terim bu şekilde sarı-lacivertlilerin sol kanadında oynayan Caner ve Thiam ikilisinin savunma zaafından da yararlanmayı düşünüyor.

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