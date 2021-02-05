Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'in istifasının ardından Kulüpler Birliği'nin başkanlık koltuğu boştu. Kulupler Birliği'nin yeni başkanı az önce gelen son dakika bilgisiyle belli oldu.
YENİ BAŞKAN ÇEBİ OLDU
Kulüpler Birliği Vakfı'nın bugün yapılan toplantısında Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği Başkanlığı'na tek aday oldu ve bu göreve seçildi.
AHMET NUR ÇEBİ KİMDİR?
1959 Trabzon doğumlu olan Ahmet Nur Çebi, 1978 TED Karabük Kolejinde liseyi bitirerek, 1983 Marmara Üniversitesi Ekonomi Fakültesinden mezun oldu.
Kaptan Demir Çelik , Çebi Denizcilik, Nur Gemicilik, Çebi Enerji ve Martaş Liman Tesisleri Yönetim Kurulu Başkan ve Kaptan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürütmektedir.
Türkiye Karabük Demir Çelik İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Haddeciler Derneği Başkanlığı yapmıştır. Halen Demir Çelik Üreticiler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olarak Demir çelik sektörüne hizmet vermektedir.
Kurulmasında etkin olarak görev aldığı Çebi Derneğine ve Çebi Vakfına Başkanlık yapmıştır. Galata Spor ve Kartal Spor Kulüplerinde başkan ve başkan yardımcılığı görevlerini yürütmüş ve Karabük Spor 'a Yönetim danışmanlığı yapmıştır.