Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GS TV'de yayınlanan Gündem Özel programında açıklamalarda bulundu ve basın mensuplarından gelen soruları yanıtladı. GS TV'de yapılan yayında, Mustafa Cengiz'in daha önceki programda 'Geleceğe çek yazıp istediğim herkesi alırım. İrfan Can'ı da alırım ama bunu yapmam' açıklamalarının video görüntüsüyle başladı.

İşte Mustafa Cengiz'in açıklamaları:

Galatasaray'ın geleceğini karartmadık. Bunu yaparsam kafama sıkar giderim Ahmet Kaya gibi. Galatasaray'a kimse beni ihanet ettiremez. Hayatımda şok acı yaşadım, arkamdan hançerlendim ama konu Galatasaray'sa her şeyi düşünürüm. Kulübüme ihanet edemem. Üçkağıtlarda, dolambaçlı yollarda becerikli değiliz biz. Galatasaray dürüstlük abidesi olmak zorundadır. Dürüst olmadığımızı düşünen bana her şeyi sorabilir. Bir transferle ilgili camiamızdan sorular da geldi. Bunu da açıklarız.

Soru: Erencan Yardımcı'nın Eyüpspor'a transferi çok konuşuldu. Bu transfer nasıl gerçekleşti? Geçmişte Fenerbahçe'nin Boluspor'a 1 milyon Euro'ya oyuncu gönderdiğine şahit olmuştuk. FFP'yi arkadan dolaşma durumu mu var?

Erencan konusunda çok ayıp ediliyor. Rakip taraftarlar 100 bin Euro'luk oyuncuyu 4 milyon TL'ye nasıl yolladınız. Değeri 100 bin Euro. Transfermarkt'tan bakılmış değerine menkul değerlendirme gibi. Bu futbolcuyu 4 milyon 200 bin'e nasıl sattınız diyorlar. 4 milyon 200 bin TL mi Euro mu belirtmiyor. Şark kurnazlığıdır bu. Biz kesinlikle limitler içinde kaldık. TFF ve Kulüpler Birliği toplantısında da sordum, 21 kulüp var orada. Limitlerinizi açıklayın dedim. Hangi kulübün ne kadar açığı var. Dediler ki 'Mahremiyet'. 490 küsür milyon TL harcama limiti gözüküyor ama bu aldatıcı.