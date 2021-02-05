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    • 05.02.2021 15:06
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    Derbi öncesi Samandıra'ya çıkarma! yönetiminden futbolculara destek

    'in 24. haftasında oynanacak derbi öncesi yönetimi Samandıra tesislerinde yapılacak son antrenmanda takımı ziyaret etme kararı aldı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Derbi öncesi Samandıra'ya çıkarma

    yönetimi yarın oynanacak derbi öncesi bugün Samandıra'ya çıkarma yapacak. Başkan 'un 14.00'te başlayan Kulüpler Birliği toplantısından sonra saat 17.00'de yapılacak antrenmanı izleyip Sarı-Lacivertli futbolculara destek vereceği öğrenildi.

    Kulüpler Birliği toplantısının uzaması halinde ise Koç'un Samandıra'ya mutlaka gideceği ve futbolculara moral vereceği bildirildi. Başkan Ali Koç ve tif Direktör Emre Belözoğlu'nun Erol Bulut ile futbolcuların da hazır bulunacağı bir toplantı gerçekleştireceği belirlendi. Koç'un bu toplantıda derbi öncesi özel bir prim açıklayıp açıklamayacağı da merak ediliyor.

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