Fenerbahçe yönetimi yarın oynanacak derbi öncesi bugün Samandıra'ya çıkarma yapacak. Başkan Ali Koç'un 14.00'te başlayan Kulüpler Birliği toplantısından sonra saat 17.00'de yapılacak antrenmanı izleyip Sarı-Lacivertli futbolculara destek vereceği öğrenildi.

Kulüpler Birliği toplantısının uzaması halinde ise Koç'un Samandıra'ya mutlaka gideceği ve futbolculara moral vereceği bildirildi. Başkan Ali Koç ve Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun Erol Bulut ile futbolcuların da hazır bulunacağı bir toplantı gerçekleştireceği belirlendi. Koç'un bu toplantıda derbi öncesi özel bir prim açıklayıp açıklamayacağı da merak ediliyor.