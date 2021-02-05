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    • 05.02.2021 13:47
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    Terim’den ’ya derbi uyarısı: Hata istemiyor

    ile yarın kritik bir maça çıkacak olan ’da teknik direktör , zorlu derbi öncesi takımın yıldızlarından Younes ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Terim’den Belhanda’ya derbi uyarısı!

    Fenerbahçe derbisinde Fatih Terim'in ilk 11'de şans vermeyi planladığı Belhanda'la 'sakinlik' uyarısı yaptığı öğrenildi. Daha önce iki kez Fenerbahçe derbilerinde kırmızı kart gören Faslı oyuncudan, tahriklere kapılmamasını isteyen Terim, oyuncusuna önemli uyarılarda bulundu.


    ZARAR GÖREN BİZ OLURUZ
    Agresif tarzı sebebiyle rakip oyuncuların üzerine oynayabileceğini Belhanda'ya aktaran Terim, "Sakin kalmanı ve sadece topa odaklanmanı istiyorum. Aksi takdirde bundan zarar gören biz oluruz" dediği öğrenildi.


    FENERBAHÇE MAÇINDA KIRMIZI KART GÖRMÜŞTÜ
    İlk olarak Fenerbahçe karşısında 22 Ekim 2017'de Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan derbide ikinci sarıdan kırmızı kart gören Belhanda, geçen sezonun ikinci yarısında oyundan çıkarken Deniz Türüç ile yaşadığı tartışma sonrası kırmızı kart görmüştü.


        TERİM'İN EN BÜYÜK KOZLARINDAN BİRİ
        Belhanda ile kart konusunda özel bir görüşme yapan Fatih Terim, ayrıca Faslı oyuncuya derbideki en büyük kozlarından biri olacağını ifade etti.


        19 MAÇTA 8 GOL 3 ASİST
        Bu sezon 19 resmi maçta 8 gol atıp, 3 asist yapan Belhanda Galatasaray'daki en parlak dönemlerinden birini yaşıyor.

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