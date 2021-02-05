Fenerbahçe derbisinde Fatih Terim'in ilk 11'de şans vermeyi planladığı Belhanda'la 'sakinlik' uyarısı yaptığı öğrenildi. Daha önce iki kez Fenerbahçe derbilerinde kırmızı kart gören Faslı oyuncudan, tahriklere kapılmamasını isteyen Terim, oyuncusuna önemli uyarılarda bulundu.
ZARAR GÖREN BİZ OLURUZ
Agresif tarzı sebebiyle rakip oyuncuların üzerine oynayabileceğini Belhanda'ya aktaran Terim, "Sakin kalmanı ve sadece topa odaklanmanı istiyorum. Aksi takdirde bundan zarar gören biz oluruz" dediği öğrenildi.
FENERBAHÇE MAÇINDA KIRMIZI KART GÖRMÜŞTÜ
İlk olarak Fenerbahçe karşısında 22 Ekim 2017'de Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan derbide ikinci sarıdan kırmızı kart gören Belhanda, geçen sezonun ikinci yarısında oyundan çıkarken Deniz Türüç ile yaşadığı tartışma sonrası kırmızı kart görmüştü.