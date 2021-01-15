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    • 15.01.2021 19:46
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    'nin borcu ne kadar? 'a açıklama...

    Son dakika haberi... 'nden 'a açıklaması geldi. Kulüp 61,9 milyon dolar tutarındaki kredinin 7,43 ortalama kur ile Türk lirasını çevrildiğini ve döviz cinsinden borçların 2,9 milyon dolara gerilediğini açıkladı.

    AA
    Fenerbahçe'nin borcu ne kadar?

    , 61,9 milyon dolar tutarındaki kredinin 7,43 ortalama kur ile Türk lirasını çevrildiğini ve döviz cinsinden ların 2,9 milyon dolara gerilediğini açıkladı.

    Futbol AŞ'den 'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda () da yer alan açıklamada, "Şirketimiz finansal borçlarının yeniden yapılandırılması çerçevesinde 61,9 milyon ABD Doları tutarındaki kredimiz 7,43 ortalama kur ile Türk Lirası'na çevrilmiş olup döviz cinsinden finansal borçlarımız 2,9 milyon ABD Doları'na gerilemiştir." ifadelerine yer verildi.

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