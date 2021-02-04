



SON 7 MAÇTA YENİLGİ GÖRMEDİ

Fenerbahçe deplasmanında 4.5 yıldır kaybetmediklerini belirten Sarı-Kırmızılı taraftarlar, "Artık işler değişti. Bu kez Kadıköy'e onlar korkarak çıkacak" dedi. Galatasaray ezeli rakibiyle oynadığı son 7 maçta yenilgi yüzü görmezken bu derbilerin 6'sı beraberlikle sonuçlandı.



ASLAN İSTİM ÜZERİNDE

Çok zorlu fikstüre rağmen ligde son 4 maçında sadece 1 gol yiyen Galatasaray formunun zirvesinde… Sarı-Kırmızılılar derbi öncesi adeta istim üzerinde.