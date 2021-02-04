



FENERBAHÇE İLE 37. MAÇ

Fatih Terim, kariyerinde Ankaragücü ve Galatasaray ile Fenerbahçe'ye karşı 36 maç yaptı. Söz konusu müsabakalarda Terim'in öğrencileri 11 kez sahadan galip ayrılırken, 10 defa da rakibine mağlup oldu. 15 mücadelede ise kazanan taraf çıkmadı. Terim, Ankaragücü'nü çalıştırırken, sarı-lacivertliler ile 4 maç yaptı ve 3 beraberlik, 1 yenilgi aldı.