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    • 04.02.2021 10:55
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    İşte 'in karnesi! 37'nci randevu...

    Süper Lig'de 24. haftanın en kritik mücadelesinde deplasmanda 'ye konuk olacak. Galatasaray'da derbi hazırlıkları kesintisiz sürerken, sarı-kırmızılı ekipte öğrencilerini mutlak 3 puan parolası ile çalıştırıyor. Tecrübeli teknik adam Galatasaray'da hocalık kariyerinde Fenerbahçe ile 32 kez karşılaşırken; bu maçların 11'ini kazandı, 9 defa ise mağlup oldu.

    İşte Terim'in Fenerbahçe karnesi! 37'nci randevu...

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, teknik adamlık kariyerinde sarı-kırmızılılar ile 32 kez Fenerbahçe'ye rakip oldu. Terim, sarı-lacivertlileri 11 kez yenerken, 9 defa da mağlup oldu.



    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugüne kadar kariyerinde iki takımla Fenerbahçe'ye rakip oldu. Terim, ilk olarak MKE Ankaragücü'nü çalıştırırken, 31 Ekim 1987 yılında Süper Lig'de oynanan maçta sarı-lacivertliler ile karşılaştı. Deneyimli teknik adam, Galatasaray ile ise ligde ilk kez 8 Eylül 1996 yılında Fenerbahçe'ye rakip oldu.



    FENERBAHÇE İLE 37. MAÇ
    Fatih Terim, kariyerinde Ankaragücü ve Galatasaray ile Fenerbahçe'ye karşı 36 maç yaptı. Söz konusu müsabakalarda Terim'in öğrencileri 11 kez sahadan galip ayrılırken, 10 defa da rakibine mağlup oldu. 15 mücadelede ise kazanan taraf çıkmadı. Terim, Ankaragücü'nü çalıştırırken, sarı-lacivertliler ile 4 maç yaptı ve 3 beraberlik, 1 yenilgi aldı.



        Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Fenerbahçe ile daha önce 32 derbi mücadelesine çıktı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu derbilerde 11 defa galip gelirken, 9 kez de mağlup oldu. 12 karşılaşmada ise berabere kaldı.



        TERİM'İN 66. DERBİSİ
        Galatasaray, Terim yönetiminde Fenerbahçe ve Beşiktaş ile Süper Lig, Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası ve Gurbet Kupası'nda toplam 65 maç yaptı.

        Deneyimli teknik adam, bu müsabakalarda 23 galibiyet, 17 mağlubiyet ve 25 beraberlik aldı.
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        Haberler Spor İşte Fatih Terim'in Fenerbahçe karnesi! 37'nci randevu...