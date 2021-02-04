Hatay'da 2-1 kazanan Fenerbahçe artık gözünü Galatasaray derbisine çevirdi. Ancak Erol Bulut kritik maç öncesi çok sıkıntılı. Tecrübeli hoca orta alandaki eksikler ve formsuzluklar nedeniyle 11 kurmakta bir hayli zorlanacak.
Sakatlığı bulunan Pelkas ve İrfan Can derbide kesin olarak yok. Hatay maçında sakatlanan ve dizinde şişlik oluşan Gustavo'nun durumu derbi saati belli olacak.
5 haftadır gol veya asistli olmayan Ozan Tufan çok formsuz. Mert Hakan inişli çıkışlı grafiğiyle beklentileri tam olarak karşılayamadı. Sosa ise uzun süredir takıma katkı veremiyor.
Hatay'da ilk kez forma giyen Mesut Özil henüz 11'de oynayacak durumda değil.