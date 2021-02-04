



ÜÇ SAKATTAN İYİ HABER VAR

G.Saray maçının hazırlıklarına başlayan Fener'e 3 isimden iyi haber geldi. Sosa, Gökhan Gönül ve Sinan Gümüş'ün idmana çıkması yüzleri güldürdü.





FENER'DEN TARAFTAR TALEBİ

Aşı olan sağlık çalışanlarının derbiyi izlemesi için TFF'ye başvuru yapıldı.

Derbi öncesi Fener'den flaş bir hamle geldi. Sarı-Lacivertliler, aşı olan sağlık çalışanlarının sosyal mesafe kuralları çerçevesinde derbiyi tribünden izlemesi için TFF'ye başvurdu. Galatasaray ise iki takıma da gönül veren sağlıkçıların maçı izlemesi gerektiğini savunuyor.

