Son dakika haberi... Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe derbisi öncesi gündeme ilişkin flaş değerlendirmelerde bulundu. Transfer sezonunun gündemi olan ve Fenerbahçe'nin yolunu tutan İrfan Can Kahveci transferinin perde arkasını açıklayan Cengiz, "Göksel Gümüşdağ aradı. 'Fenerbahçe, 10 milyon euro teklif etti ve 3 milyon euro da bonus verdi' dedi" sözleriyle Fenerbahçe'nin İrfan Can teklifini de ilk kez açıkladı. İşte Cengiz'in açıklamalarından öne çıkanlar...
İRFAN CAN KAHVECİ TRANSFERİ
İrfan Can çok değerli bir futbolcu. Hocanın istediği bir futbolcuydu. Av mevsimi başladı dediğimde, menajerlerin av mevsimi başlamıştı. Bir Anadolu kulübünden, büyük kulübümüze yapılan transferde menajerlerin yaptıklarını ben gördüm. İrfan Can iyi bir karakter.
Bize ulaştırılan bilgi kesinlikle Galatasaray'ı istiyor. İrfan Can için Göksel Gümüşdağ'ı aradım. 4 milyon euro + %50 pay teklif ettik, bu kadar. 'Sizinle aynı teklifi veren olursa önceliği size vereceğim' dedi. İrfan'ın bizi istediğini öğrendiğimizde teklifimizi yükselttik. Biz daha sonra tekrar bir araya geldik. Çünkü bizi isteyen biri var, o çocuğun iştahını ziyan etmeyelim dedik.