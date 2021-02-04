GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ, 'FENERBAHÇE 10 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ' DEDİ

Bir bomba var. Bir sponsorla işbirliğini reddettik. Şimdi burada açıklamayayım. Duyanlar küçük dilini yutarlar. 18.30'da eve geldim, Fenerbahçe voleybol maçından sonra 18:45'te Göksel Bey beni aradı. 'Aradaki teklif arasında uçurum var, sen beni takdir edersin' dedi. 'Fenerbahçe, 10 milyon euro teklif etti ve 3 milyon euro da bonus verdi' dedi. Deniz Türüç ve Tolga Ciğerci'nin bonservislerini de söyledi. 'Sen benim yerimde olsan, neyi kabul edersin?' dedi. Konuşmamız 2 dakika sürdü.