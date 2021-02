İRFAN CAN KAHVECİ TRANSFERİ

İrfan Can çok değerli bir futbolcu. Hocanın istediği bir futbolcuydu. Av mevsimi başladı dediğimde, menajerlerin av mevsimi başlamıştı. Bir Anadolu kulübünden, büyük kulübümüze yapılan transferde menajerlerin yaptıklarını ben gördüm. İrfan Can iyi bir karakter.