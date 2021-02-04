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    • 04.02.2021 15:35
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    ! Başkanı 'nin teklifini açıkladı

    haberine göre Başkanı , GS TV'de katıldığı programda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Cengiz programda, Galatasaray'ın da talip olduğu ancak 'ye transfer olan için sarı-lacivertli kulübün yaptığı teklifi açıkladı.

    Son dakika haberi... Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe derbisi öncesi gündeme ilişkin flaş değerlendirmelerde bulundu. Transfer sezonunun gündemi olan ve Fenerbahçe'nin yolunu tutan İrfan Can Kahveci transferinin perde arkasını açıklayan Cengiz, "Göksel Gümüşdağ aradı. 'Fenerbahçe, 10 milyon euro teklif etti ve 3 milyon euro da bonus verdi' dedi" sözleriyle Fenerbahçe'nin İrfan Can teklifini de ilk kez açıkladı. İşte Cengiz'in açıklamalarından öne çıkanlar...

    İRFAN CAN KAHVECİ TRANSFERİ
    İrfan Can çok değerli bir futbolcu. Hocanın istediği bir futbolcuydu. Av mevsimi başladı dediğimde, menajerlerin av mevsimi başlamıştı. Bir Anadolu kulübünden, büyük kulübümüze yapılan transferde menajerlerin yaptıklarını ben gördüm. İrfan Can iyi bir karakter.

    Bize ulaştırılan bilgi kesinlikle Galatasaray'ı istiyor. İrfan Can için Göksel Gümüşdağ'ı aradım. 4 milyon euro + %50 pay teklif ettik, bu kadar. 'Sizinle aynı teklifi veren olursa önceliği size vereceğim' dedi. İrfan'ın bizi istediğini öğrendiğimizde teklifimizi yükselttik. Biz daha sonra tekrar bir araya geldik. Çünkü bizi isteyen biri var, o çocuğun iştahını ziyan etmeyelim dedik.

        5.5 milyon Euro, Linnes ve satıştan yüzde 20 pay verdik. Linnes'in maaşını da biz ödeyeceğiz. Bonus da 2 milyon euro var. Karşı taraf çok mutlu oldu. Hatta bir yönetici arkadaşımız 'bu iş bitti' dedi. Abdürrahim ise 'kabul etmeyecekler, bir güzel de teklifi kullanacaklar' dedi. Son teklifimiz buydu.

        GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ, 'FENERBAHÇE 10 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ' DEDİ
        Bir bomba var. Bir sponsorla işbirliğini reddettik. Şimdi burada açıklamayayım. Duyanlar küçük dilini yutarlar. 18.30'da eve geldim, Fenerbahçe voleybol maçından sonra 18:45'te Göksel Bey beni aradı. 'Aradaki teklif arasında uçurum var, sen beni takdir edersin' dedi. 'Fenerbahçe, 10 milyon euro teklif etti ve 3 milyon euro da bonus verdi' dedi. Deniz Türüç ve Tolga Ciğerci'nin bonservislerini de söyledi. 'Sen benim yerimde olsan, neyi kabul edersin?' dedi. Konuşmamız 2 dakika sürdü.

        Fenerbahçe açıklama yapıyor. 7 milyon Euro'ya alıyor ama pay öderken 10 milyon Euro üzerinden ödeniyor. Allah Allah? Ben de bunu merak ediyorum. Bana açıklamayın. Kendi camiasına açıklasın. Onlar da umursamıyor.
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        Haberler Spor SON DAKİKA! Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci teklifini açıkladı