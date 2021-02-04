Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta soruları hakkındaki araştırmalar özellikle bu hafta artışa geçti. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Süper Lig'in 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ve 29. hafta maç programı duyuruldu. Dev derbinin tarihini öğrenmek isteyenler konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta? FB GS maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair merak edilenler...
FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe ve Galatasaray 6 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.
İşte Süper Lig'de maç programları;
23. HAFTA
2 Şubat Salı
16.00 Hes Kablo Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe (Antakya Atatürk)
19.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)
19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Türk Telekom)
3 Şubat Çarşamba
13.30 Demir Grup Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Yeni 4 Eylül)
16.00 Fatih Karagümrük-Gaziantep FK (Atatürk Olimpiyat)
19.00 İttifak Holding Konyaspor-Gençlerbirliği (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş (Antalya)
4 Şubat Perşembe
16.00 Göztepe-Yeni Malatyaspor (Gürsel Aksel)
19.00 Trabzonspor-Yukatel Denizlispor (Medical Park)