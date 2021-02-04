FENERBAHÇE, İLK YARIYI PAS REKORU VE 42 PUANLA BİTİRDİ

Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk yarısını 42 puanla, lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde 2'nci sırada tamamladı.

Süper Lig'de 2020-21 sezonunun ilk yarısı dün oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Bu sene koronavirüs salgını sebebiyle sıkışık fikstürde oynanan ligin ilk yarısını Beşiktaş 44 puanla zirvede bitirirken, Fenerbahçe ise 42 puanla 2'nci sırada tamamladı. Maç başı 2.1 puan ortalaması yakalayan sarı-lacivertli ekip, 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi ile yoluna devam etti.

Ligde üst üste aldığı 5 galibiyetin ardından Demir Grup Sivasspor deplasmanından 1 puanla dönen sarı-lacivertli ekip, dün sahasında oynadığı Hes Kablo Kayserispor maçından galip ayrıldı. Fenerbahçe, ligde ilk yarı perdesini teknik direktör Erol Bulut'un planladığı şekilde kapatamasa da, genç teknik adam, "5-6 puan daha alabilirdik ama maalesef öyle olmadı. Geri kalan maçlarda bunu telafi edip istediğimiz hedefte oluruz" diyerek ikinci yarıda olumlu tablonun süreceğinin de sinyallerini verdi.