Süper Lig'de üst üste Beşiktaş ve Denizlispor 'a 2-1'lik skorlarla Göztepe, 23. hafta maçında evinde Yeni Malatyaspor'la karşı karşıya geliyor. Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarını kayıpsız geçtikten sonra Ünal Karaman yönetiminde Beşiktaş ve Yukatel Denizlispor'a yenilen Göztepe'nin 25 puanı bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte eksik oyuncu yer almıyor. Geçen hafta Fatih Karagümrük'le berabere kalan Yeni Malatyaspor ise 23. haftaya 28 puanla giriyor.

İki takımın Süper Lig'deki 7 karşılaşmasında Göztepe'nin 1, Yeni Malatyaspor'un 3 galibiyeti bulunurken, 3 karşılaşma da berabere tamamlandı. Göztepe'nin 9 gol attığı karşılaşmalarda, Yeni Malatyaspor fileleri 12 kez havalandırdı. Göztepe'nin İzmir'de rakibine karşı galibiyeti bulunmuyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı takvim.com.tr'de yer alıyor...

GÖZTEPE - YENİ MALATYASPOR MAÇI 11'LERİ

Göztepe: İrfan Can, Gassama, Mihojevic, Titi, Berkan, Obinna, Soner, Diabate, Tripic, Halil, Cherif

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Chebake, Semih, Wallace, Bülent, Mallan, Acquah, Adem, Tetteh, Fofana, Umut Bulut