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    • 04.02.2021 15:59
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    CANLI | - maçı canlı anlatım izle

    Süper Lig'de 23. hafta heyecanı bugün oynanacak 2 maç ile tamamlanacak. İzmir temsilcisi , evinde Hamza Hamzaoğlu'nun takımı 'u ağırlıyor. Zorlu karşılaşmada ilk düdük 16.00'da çaldı. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    CANLI | Göztepe - Yeni Malatyaspor

    Süper Lig'de üst üste Beşiktaş ve Denizli 'a 2-1'lik skorlarla , 23. hafta maçında evinde 'la karşı karşıya geliyor. Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarını kayıpsız geçtikten sonra Ünal Karaman yönetiminde Beşiktaş ve Yukatel Denizlispor'a yenilen Göztepe'nin 25 puanı bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte eksik oyuncu yer almıyor. Geçen hafta Fatih Karagümrük'le berabere kalan Yeni Malatyaspor ise 23. haftaya 28 puanla giriyor.

    İki takımın Süper Lig'deki 7 karşılaşmasında Göztepe'nin 1, Yeni Malatyaspor'un 3 galibiyeti bulunurken, 3 karşılaşma da berabere tamamlandı. Göztepe'nin 9 gol attığı karşılaşmalarda, Yeni Malatyaspor fileleri 12 kez havalandırdı. Göztepe'nin İzmir'de rakibine karşı galibiyeti bulunmuyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı takvim.com.tr'de yer alıyor...

    GÖZTEPE - YENİ MALATYASPOR MAÇI 11'LERİ
    Göztepe: İrfan Can, Gassama, Mihojevic, Titi, Berkan, Obinna, Soner, Diabate, Tripic, Halil, Cherif
    Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Chebake, Semih, Wallace, Bülent, Mallan, Acquah, Adem, Tetteh, Fofana, Umut Bulut

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