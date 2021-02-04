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    • 04.02.2021 12:55
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    Onyekuru'nun müthiş sırrını takvim.com.tr açıklıyor! 'a geri döndü ligde dengeler değişti

    Ara transfer döneminde formasıyla Süper Lig'e geri dönen , adeta dengeleri değiştirdi. Monaco formasıyla son maçına 4 ay önce çıkmasına rağmen, ligde oynadığı 2 maçta 3 gol atan Onyekuru'nun performansının sırrı da ortaya çıktı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Onyekuru'nun müthiş sırrını takvim.com.tr açıklıyor

    Ara transferde Galatasaray'ın Monaco'dan kiraladığı Henry Onyekuru 2 maçta attığı 3 golle Süper Lig'e damgasını vurdu. Nijeryalı yıldızın bu müthiş performansı hem alkış alıyor hem de hayret uyandırıyor.



    Monaco ile son maçına Eylül ayında çıkan Onyekuru için Galatasaray'a geldiğinde, "Hazır olması 1 ayı bulur" yorumları yapıldı. Ancak Nijeryalı yıldız ayağının tozuyla çıktığı Gaziantep maçında 2 golle galibiyeti getirirken, önceki gece de Başakşehir önünde ağları 1 kez havalandırdı.



    Herkes Onyekuru'nun bu performansı nasıl gösterdiğini tartışırken, genç yıldızın sırrını TAKVİM açıklıyor.



        Nijeryalı futbolcunun doktorları bile şaşırtan bir fizyolojik yapısı var. Sadece 59 kilo olan Onyekuru'nun yağ oranı da diğer futbolcularla kıyaslandığında çok düşük.

        Genç yıldız bu nedenle uzun süre maç yapmasa bile fiziki anlamda geriye düşmüyor. Onyekuru işte bu nedenle Galatasaray'a geldiğinde son maçına 4 ay önce çıkmasına rağmen sanki 1 hafta önce oynamış gibi fit durumdaydı.
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        Haberler Spor Onyekuru'nun müthiş sırrını takvim.com.tr açıklıyor! Galatasaray'a geri döndü ligde dengeler değişti