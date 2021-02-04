Ara transferde Galatasaray'ın Monaco'dan kiraladığı Henry Onyekuru 2 maçta attığı 3 golle Süper Lig'e damgasını vurdu. Nijeryalı yıldızın bu müthiş performansı hem alkış alıyor hem de hayret uyandırıyor.
Monaco ile son maçına Eylül ayında çıkan Onyekuru için Galatasaray'a geldiğinde, "Hazır olması 1 ayı bulur" yorumları yapıldı. Ancak Nijeryalı yıldız ayağının tozuyla çıktığı Gaziantep maçında 2 golle galibiyeti getirirken, önceki gece de Başakşehir önünde ağları 1 kez havalandırdı.
Herkes Onyekuru'nun bu performansı nasıl gösterdiğini tartışırken, genç yıldızın sırrını TAKVİM açıklıyor.