Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup eden Galatasaray'da, transferi sonrası çıktığı ilk mücadelede 2 gol kaydeden Henry Onyekuru, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'a döndüğü için çok mutlu olduğunu belirten Onyekuru, zamanla daha iyi olacağını vurguladı ve şu ifadeleri kullandı:
"HER ZAMAN ALLAH'A ÇOK ŞÜKREDİYORUM"
"Her zaman Allah'a çok şükrediyorum Galatasaray formasını bana tekrardan giydirdiği için. Galatasaray gibi büyük bir camiada oynamak, formasını giymek inanılmaz büyük bir onur. Biliyorsunuz taraftarlarla da aramızda çok güzel bir bağ var. Geri dönmem için bana verdikleri destek ve onlarla tekrar beraber olmam, takım arkadaşlarım ve hocamla beraber olmam beni inanılmaz mutlu ediyor."
"BANA VERDİĞİ GÜVEN VE DESTEK İSTER İSTEMEZ DAHA İYİ HİSSETTİRİYOR BENİ"
"Dürüst olmak gerekirse yüzde 100 fiziksel olarak hazır değilim. Ancak bunun yanında çok önemli bir faktör var. Bu faktörün adı Fatih Terim. Bana verdiği güven ve destek ister istemez daha iyi hissettiriyor beni. Aynı şekilde saha içinde takım arkadaşlarımın verdiği destek, yardımcı hocalarımızın verdiği destekle beraber iyi bir performans gösterdiğimi düşünüyorum. Her geçen gün daha da iyiye gidecektir."