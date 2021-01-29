



Galatasaray'a döndüğü için çok mutlu olduğunu belirten Onyekuru, zamanla daha iyi olacağını vurguladı ve şu ifadeleri kullandı:

"HER ZAMAN ALLAH'A ÇOK ŞÜKREDİYORUM"

"Her zaman Allah'a çok şükrediyorum Galatasaray formasını bana tekrardan giydirdiği için. Galatasaray gibi büyük bir camiada oynamak, formasını giymek inanılmaz büyük bir onur. Biliyorsunuz taraftarlarla da aramızda çok güzel bir bağ var. Geri dönmem için bana verdikleri destek ve onlarla tekrar beraber olmam, takım arkadaşlarım ve hocamla beraber olmam beni inanılmaz mutlu ediyor."