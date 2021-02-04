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    • 04.02.2021 12:03
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    'da Marcao ile ilgili sıcak gelişme! 20 milyon euroya...

    Son dakika i | Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendiren Galatasaray'da sırada iç transfer var. Sözleşmesinin bitimine 1,5 yıl kalan Marcao ile sözleşme uzatma kararı alan sarı-kırmızılı ekip görüşmelere başlayacak. Devlerin radarında olan isim için yaklaşık 20 milyon euro bedel belirlenecek.

    G.Saray'da Marcao ile ilgili sıcak gelişme

    Ara transferde 5 oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray'da sıra iç transfere gelirken, listenin ilk sırasına Marcao yazıldı. Bir buçuk yıl sonra sözleşmesi sona erecek Marcao'yu en değerli oyuncusu olarak gören yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda Brezilyalı stoperle görüşme kararı aldı.

    SERBEST KALMA BEDELİ 20 MİLYON EURO
    850 bin Euro garanti ücreti ile A Takım'ın en az kazanan isimlerinden olan başarılı savunmacıya zam yapılacak.

    Ücretinin 1.5 milyon Euro seviyesine çıkarılması planlanan Marcao'nun sözleşmesi uzatılacak ve 20 milyon Euro'ya yakın serbest kalma maddesi eklenecek.

        24 yaşındaki sambacıya sezon başında Roma'dan 13 milyon Euro'luk teklif gelmişti.

        Marcao'dan daha fazla bonservis beklentisinde olan Aslan, İtalyan kulüplerinin yakından takip ettiği oyuncusunun sözleşmesini uzatarak transfer pazarlıklarında elini güçlendirecek.

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