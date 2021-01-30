Aslan Henry Onyekuru ile kazandı... Sarı-Kırmızılılar, yeni transferi Onyekuru'nun iki gol birden attığı maçta deplasmanda Gaziantep'i 2-1 yendi. 13. dakikada Babel'in şutunda kaleci Günay gole izin vermedi. 14'te Dicko'nun sol çaprazdan kaleye gönderdiği şut direkten geri geldi.
HENRY ONYEKURU KİLİDİ AÇTI
22'de Maxim'in şutunu Muslera kornere çeldi. 45'te Muslera, Maxim'e bir kez daha geçit vermedi. 50'de Babel'in pasında Onyekuru plase bir vuruşla G.Saray'ı öne geçirdi: 1-0.
MUSLERA GOLE İZİN VERMEDİ
Güray Vural'ın 58'de çektiği sert şutu kaleci Muselara topu kurtardı. 70. dakikada Maxim'in pasında Dicko'nun yerden kaleye gönderdiği etkili şut ise direği sıyırarak auta çıktı.