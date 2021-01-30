ONYEKURU'YU BU KEZ TAMAMEN ALDIK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gaziantep galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyen Fatih Terim, "Gaziantep'te kazanmak önemlidir" dedi. Başarıı teknik adam, dün iki gol birden atan Onyekuru için ise, "kiralıyoruz. Müthiş oynuyor. Geri gidiyor, bir şey oynamıyor. Bu sefer Onyekuru'yu tamamen aldık." ifadelerini kullandı. Mostafa Mohamed transferi dolayısıyla mutlu olduğunu da aktaran deneyimli teknik adam, Yedlin için ise, "Transferi ile ilgili görüşmeler sürüyor. İstediğimiz bir futbolcu" açıklamasını yaptı.