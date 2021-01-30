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    • Spor
    • 30.01.2021 Gazete
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    Galatasaray’daki üçüncü dönemindeki ilk maçında coştu: Aslan Antep’te 3 puanı kaptı

    'in 22. haftasında Galatasaray, deplasmanda 'yı 2-1 mağlup etti. İkinci yarı oyuna girmesiyle etkili bir oyun sergileyen yeni transfer attığı gollerler takımına galibiyeti getirdi. Öte yandan FK'nın golünü duraklama dakikalarında Maxim'den geldi.

    Bir geldi pir geldi

    Aslan Henry Onyekuru ile kazandı... Sarı-Kırmızılılar, yeni transferi Onyekuru'nun iki gol birden attığı maçta deplasmanda Gaziantep'i 2-1 yendi. 13. dakikada Babel'in şutunda kaleci Günay gole izin vermedi. 14'te Dicko'nun sol çaprazdan kaleye gönderdiği şut direkten geri geldi.

    HENRY ONYEKURU KİLİDİ AÇTI
    22'de Maxim'in şutunu Muslera kornere çeldi. 45'te Muslera, Maxim'e bir kez daha geçit vermedi. 50'de Babel'in pasında Onyekuru plase bir vuruşla G.Saray'ı öne geçirdi: 1-0.

    MUSLERA GOLE İZİN VERMEDİ
    Güray Vural'ın 58'de çektiği sert şutu kaleci Muselara topu kurtardı. 70. dakikada Maxim'in pasında Dicko'nun yerden kaleye gönderdiği etkili şut ise direği sıyırarak auta çıktı.

        SARACCHİ'DEN KRİTİK HAMLE
        Saracchi, 76'da Jefferson'un kaf şutunu çizgi üzerinden çıkardı. 77'de savunmanın arkasına sarkan Onyekuru, durumu 2-0 yaptı. Maxim 90+7'de penaltıdan maçın souncunu belirledi: 2-1.

        MUSLERA VARSA SORUN YOK!
        Fernando Muslera'nın dönüşüyle Galatasaray uçuşa geçti... Uzun süreli sakatlığının ardından Denizlispor maçı ile formasına kavuşan Uruguaylı file bekçisinin kaleyi koruduğu son 3 maçı da kazanan Sarı-Kırmızılılar, aldığı 9 puanla yeniden çıkışa geçti. Muslera, bu üç maçta a devleşirken, bu periyotta biri penaltıdan olmak üzere 2 gol yedi. Bu sezon oynadığı 3 maçta %86'lık kurtarış yüzdesine sahip olan Muslera, sahalara fırtına gibi bir dönüş yapmayı başardı.

        FATiH TERiM'E REKORU GETiRDi
        Onyekuru'nun dünkü golleri sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 800 gol barajına ulaşarak Süper Lig'de bir takımın başında en fazla gol sevinci yaşayan teknik adam olarak kayıtlara geçti.

            EVİMDE OLDUĞUMU HİSSETTİM
            Gaziantep karşısında iki gol birden atan Onyekuru, karşılaşmanın bitiminde çok mutlu olduğunu söyledi. Nijeryalı yıldız, "Evimde olduğumu hissettim. G.Saray'da olmak büyük onur" dedi.

            CİMBOM'UN 4 GOLÜ OFSAYTA TAKILDI
            Gaziantep maçında Galatasaray'ın ilk 45 dakikada rakip filelere gönderdiği 3, 2. yarıda ise bir golü ofsayt gerekçesiyle değer kazanmadı. Sarı-Kırmızılılar'ın 50. dakikada Onyekuru ile bulduğu golde de önce ofsayt bayrağı kalktı. VAR incelemesi sonrası gol değer kazandı. Galatasaray'da özellikle Hollandalı yıldız Ryan Babel, Gaziantep FK karşılaşmasında çok sayıda ofsayta yakalandı.

            ONYEKURU'YU BU KEZ TAMAMEN ALDIK
            Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gaziantep galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyen Fatih Terim, "Gaziantep'te kazanmak önemlidir" dedi. Başarıı teknik adam, dün iki gol birden atan Onyekuru için ise, "kiralıyoruz. Müthiş oynuyor. Geri gidiyor, bir şey oynamıyor. Bu sefer Onyekuru'yu tamamen aldık." ifadelerini kullandı. Mostafa Mohamed transferi dolayısıyla mutlu olduğunu da aktaran deneyimli teknik adam, Yedlin için ise, "Transferi ile ilgili görüşmeler sürüyor. İstediğimiz bir futbolcu" açıklamasını yaptı.
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