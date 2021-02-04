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    • 04.02.2021 14:30
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    - maçında tüm gözler ve 'da olacak! Tutan kazanır kaçıran yanar

    'de 24. haftanın en kritik maçı Şükrü Saracoğlu'nda oynanacak. Lig lideri , sahasında ezeli rakibi 'ı konuk edecek. Derbide ise gözler sakatlıktan dönen ve oldukça formda olan 'da olacak. Fernando ile Altay Bayındır yükselen performanslarıyla dikkat çekiyor. Uruguaylı file bekçisi, Galatasaray'ın en büyük kozlarından biri olacak. Kritik kurtarışlara imza atan Altay, derbi öncesi kalesinde güven veriyor.

    Derbide gözler Muslera ve Altay'da olacak

    Fenerbahçe Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'de 24. haftanın en kritik maçı Şükrü Saracoğlu'nda oynanacak. Son haftalarda büyük bir çıkışa geçen iki takımın zorlu derbisi öncesi adeta nefesler tutuldu. Zirve yarışını yakından ilgilendiren dev maç öncesi gözler kalecilerde. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi, Fernando Muslera ile Altay Bayındır yükselen performanslarıyla dikkat çekiyor.

    MUSLERA İYİ DÖNDÜ

    Geçtiğimiz sezon ayağı kırılan Fernando Muslera, 20. haftada oynanan Denizlispor maçıyla sahalara geri dönmüştü.

    Çıktığı 4 maçta yaptığı kritik kurtarışlarla dikkat çeken Uruguaylı file bekçisi, Fenerbahçe'ye karşı takımının en büyük kozlarından biri olacak.

        ALTAY BAYINDIR ÇOK FORMDA

        Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki file bekçisi Altay Bayındır ise bu sezon formunun zirvesinde. Tek başına birçok puan kazandıran Bayındır, son oynanan Hatayspor maçında ise kalesine adeta duvar ördü.

        Kritik kurtarışlara imza atan Altay, derbi öncesi kalesinde güven veriyor.

        FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? DERBİ NE ZAMAN?

        Süper Lig'in lideri Fenerbahçe , 24. haftada sahasında Galatasaray 'ı konuk edecek. Fenerbahçe, ezeli rakibini yenerek liderliğini sürdürmek isterken, Fatih Terim'in öğrencileri ise zorlu deplasmandan 3 puanla dönmenin planlarını yapıyor.

            Fenerbahçe'nin hocası Erol Bulut'un en büyük kozlarından biri ise yeni transfer Mesut Özil olabilir. Erol Bulut'un şans vermesi halinde Mesut Özil, sonradan da oyuna girse Fenerbahçe formasıyla ilk kez derbiye çıkacak.

            FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

            Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacak mücadele, 6 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Bu zorlu 90 dakika beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak.
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