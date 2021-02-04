Fenerbahçe Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'de 24. haftanın en kritik maçı Şükrü Saracoğlu'nda oynanacak. Son haftalarda büyük bir çıkışa geçen iki takımın zorlu derbisi öncesi adeta nefesler tutuldu. Zirve yarışını yakından ilgilendiren dev maç öncesi gözler kalecilerde. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi, Fernando Muslera ile Altay Bayındır yükselen performanslarıyla dikkat çekiyor.