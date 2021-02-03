Süper Lig'in 23. hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a konuk oluyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
Antalya Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Alper Ulusoy yönetecek.
Antalyaspor - Beşiktaş | CANLI
Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Antalyaspor: Boffin, Naldo, Eren, Nuri, Kudriashov, Fredy, Amilton, Imeri, Gökdeniz, Bünyamin, Veysel
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Atiba, Ljajic, Larin, N'Koudou, Aboubakar