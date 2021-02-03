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    • 03.02.2021 18:31
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    - Beşiktaş | CANLI ANLATIM

    Son dakika haberi... 'in 23. hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda Fraport TAV 'a konuk oluyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu

    'in 23. hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda Fraport TAV 'a konuk oluyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Antalya Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi yönetecek.

    Antalyaspor - Beşiktaş | CANLI
    Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    İLK 11'LER
    Antalyaspor:     Boffin, Naldo, Eren, Nuri, Kudriashov, Fredy, Amilton, Imeri, Gökdeniz, Bünyamin, Veysel

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Atiba, Ljajic, Larin, N'Koudou, Aboubakar

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