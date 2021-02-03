Antalyaspor - Beşiktaş maçı sonrası Sergen Yalçın'dan flaş sözler: Yarım pozisyona girmeyen takımdan gol yedik

Alınan sonuca bahane bulunamayacağını ifade eden Sergen Yalçın, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bu bahaneler kimi teselli eder bilmem ama beni teselli etmiyor. Belki sizi teselli eder. Kazanamadığımız için üzgünüz. Kazanarak çok daha iyi bir pozisyonda olmak isterdik. Kısmet olmadı. Oyunla ilgili konuşulacak bir şey yok. Böyle takımlara karşı oynamak, pozisyon üretmek zor. Çocuklar ellerinden geldiğince üzerlerine düşeni yaptı. Sonuçta kazanamadık. İnşallah bundan sonraki maçları kazanırız."



