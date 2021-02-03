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    • 03.02.2021 23:52
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    - maçı sonrası 'dan flaş sözler: Yarım pozisyona girmeyen takımdan gol yedik

    Son dakika haberi... 'in 23. hafta maçında , deplasmanda Fraport TAV 'a konuk oldu. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Antalyaspor'un golü 39. dakikada Gökdeniz'den geldi. Beşiktaş'ın golünü ise 73. dakikada kaydetti.

    DHA
    Antalyaspor - Beşiktaş maçı sonrası Sergen Yalçın'dan flaş sözler: Yarım pozisyona girmeyen takımdan gol yedik

    Süper Lig'in 23. hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a konuk oldu. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

    Karşılaşma sonrası iki takım teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

    "YARIM POZİSYONA GİRMEYEN TAKIMDAN GOL YEDİK"
    Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, puan kaybettikleri için üzgün olduğunu söyledi. Her yönüyle tek taraflı bir müsabaka oynandığına dikkat çeken Sergen Yalçın, "Oyunun ilk bölümünde iki üç pozisyonumuz var. İkinci yarıda, rakip 10 kişi kaldı ve pozisyonlarımız oldu. Bunları değerlendirebilseydik belki de kazanırdık. Yarım pozisyona girmeyen takımdan gol yedik" dedi.

    Alınan sonuca bahane bulunamayacağını ifade eden Sergen Yalçın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

    "Bu bahaneler kimi teselli eder bilmem ama beni teselli etmiyor. Belki sizi teselli eder. Kazanamadığımız için üzgünüz. Kazanarak çok daha iyi bir pozisyonda olmak isterdik. Kısmet olmadı. Oyunla ilgili konuşulacak bir şey yok. Böyle takımlara karşı oynamak, pozisyon üretmek zor. Çocuklar ellerinden geldiğince üzerlerine düşeni yaptı. Sonuçta kazanamadık. İnşallah bundan sonraki maçları kazanırız."

        Bir gazetecinin, "İkinci yarıda orta sahayı değiştirdiniz. İlerleyen maçlar için kadro revizyonu anlamına geliyor mu?" şeklindeki sorusuna Yalçın, "Futbolcularım 3 günde bir maç oynuyor. Doğal olarak bazı oyuncuları değiştirmek zorunda kalıyoruz. Bu kadar yakın olan bir ligde fazla oyuncu değiştirmenin çok doğal olduğunu düşünüyorum. Oyuncu değiştirmek rotasyon değildir. Çok fazla maç oynuyorlar, yoruluyorlar. 3 oyuncumuz yoktu. Mensah da haftaya cezalı oldu. Oyuncu eksikliğimiz var. Elimizden geldiğince bütün oyuncuları oyunun belirli bölümlerinde kullanmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
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