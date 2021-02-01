1999 yılında Orta Afrika ülkesi São Tome e Principe'de dünyaya gelen Gedson Fernandes, ailesi ile birlikte küçük yaşlarda Portekiz'e göç etti. Maddi olanakları sınırlı olan Fernandes ailesi Portekiz'de daha iyi bir gelecek kurma umuduyla Lizbon'un Frileas bölgesine yerleşti. Küçük yaşlardan itibaren futbola düşkün olan Gedson Fernandes, 9 yaşında yaşadığı bölgenin takımı olan Sport Clube de Frielas'ta kariyerine başladı. Burada geçirdiği süre içinde yeteneği ile dikkat çeken Fernandes'e takım arkadaşları sürati ve top tekniği sebebiyle 'Kartal' lakabını takar.
Saha içinde fırtına gibi esen ve ünü artık bulunduğu bölgenin duvarlarını aşan Gedson Fernandes, 2009'da Portekiz'in iki dev kulübü Benfica ve Sporting Lizbon'un dikkatini çeker. Henüz 10 yaşındayken iki dev kulübün altyapısına kazandırmak istediği Fernandes'i Sporting bedavaya almaya çalışırken, Benfica, Sport Clube de Frielas'a 250 Euro ve 25 futbol topu vererek geleceğin yıldızı olarak gösterilen bu altın çocuğu transfer eder.
Ailesi küçük yaşta Gedson'un yanlarından ayrılmasına sıcak bakmasa da minik yıldız, Benfica akademisine katılır ve burada futbola dair her şeyi adım adım öğrenir.