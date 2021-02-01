Gedson Fernandes'in Tottenham'daki macerasının istediği gibi ilerlememiş olması ise belki de Galatasaray için bir fırsat yarattı ve Sarı-Kırmızılılar, Tottenham'ın 1 sene önce 50 milyon Euro opsiyonla kadrosuna kattığı bu genç yeteneği kiraladı.

Afrika'dan Portekiz'e yapılan göç, ardından ise 250 Euro ve 25 top karşılığında futbol hikayesi başlayan Gedson Fernandes, artık Galatasaray'ın başarısı için ter dökecek ve Sarı-Kırmızılı forma altında Avrupa'ya yeni bir meydan okuma gerçekleştirecek.