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    • 01.02.2021 17:29
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    İşte 'ın yeni transferi 'in ilginç hayat öyküsü

    'ın son dakika bombası olarak Benfica'dan kadrosuna kattığı Portekizli orta saha , ilginç hayat hikayesiyle dikkat çekiyor. Henüz 10 yaşındayken Benfica tarafından 250 euro ve 25 futbol topu karşılığında transfer edilen Fernandes, genç yaşında dünyanın tanıdığı bir futbolcu oldu. Portekizli yıldızı 2020 Ocak ayında Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Tottenham, 50 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    İşte G.Saray'ın yeni transferinin ilginç hayat öyküsü

    1999 yılında Orta Afrika ülkesi São Tome e Principe'de dünyaya gelen Gedson Fernandes, ailesi ile birlikte küçük yaşlarda Portekiz'e göç etti. Maddi olanakları sınırlı olan Fernandes ailesi Portekiz'de daha iyi bir gelecek kurma umuduyla Lizbon'un Frileas bölgesine yerleşti. Küçük yaşlardan itibaren futbola düşkün olan Gedson Fernandes, 9 yaşında yaşadığı bölgenin takımı olan Sport Clube de Frielas'ta kariyerine başladı. Burada geçirdiği süre içinde yeteneği ile dikkat çeken Fernandes'e takım arkadaşları sürati ve top tekniği sebebiyle 'Kartal' lakabını takar.

    Saha içinde fırtına gibi esen ve ünü artık bulunduğu bölgenin duvarlarını aşan Gedson Fernandes, 2009'da Portekiz'in iki dev kulübü Benfica ve Sporting Lizbon'un dikkatini çeker. Henüz 10 yaşındayken iki dev kulübün altyapısına kazandırmak istediği Fernandes'i Sporting bedavaya almaya çalışırken, Benfica, Sport Clube de Frielas'a 250 Euro ve 25 futbol topu vererek geleceğin yıldızı olarak gösterilen bu altın çocuğu transfer eder.

    Ailesi küçük yaşta Gedson'un yanlarından ayrılmasına sıcak bakmasa da minik yıldız, Benfica akademisine katılır ve burada futbola dair her şeyi adım adım öğrenir.



        Benfica altyapısında yeteneği ile herkesi kendisine hayran bırakan Gedson, Portekiz'de altyaş milli takım kategorilerinde de boy gösterir. 2016 yılı ise Gedson Fernandes için adeta bir dönüm noktası olur. Portekiz Milli Takımı'nın U17 Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer alan Fernandes, turnuvada kendisini Avrupa'ya kanıtlar. Portekiz'in şampiyonluğunda da büyük pay sahibi olan Gedson Fernandes, artık sadece ülkesinde değil, Avrupa'da da geleceğin yıldız adayları arasında gösteriliyordu.

        Yavaş yavaş adından söz ettirmeye başlayan Gedson Fernandes, 2018-2019 sezonu başında Benfia A Takımı'na yükselir. A Takım'daki ilk senesine flaş bir başlangıç yapan Gedson, 14 Ağustos 2018'de Benfica'nın Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Kadıköy'de oynadığı maçta ağları sarsarak kendisini Türk futbolseverlere de tanıtır.

        2018-2019 sezonunda Portekiz Ligi ve Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla dikkat çeken Gedson Fernandes, yeteneği ile dev kulüplerin radarına girer. Birçok takımın transfer etmek istediği yıldız futbolcuyu, 2020'nin ocak ayında Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Tottenham, 50 milyon Euro satın alma opsiyonuyla Benfica'dan kiralar.

        Ancak büyük beklentilerle Tottenham'a giden Gedson Fernandes için işler İngiltere'de beklediği gibi gitmez. Tottenham'da 2019-2020 sezonun ikinci yarısında 9 maça çıkabilen Portekizli futbolcu, bu sezonun ilk yarısında ise sadece 2 maçta görev aldı ve skor katkısı sağlayamayarak hayal kırıklığı yaratır.

            Gedson Fernandes'in Tottenham'daki macerasının istediği gibi ilerlememiş olması ise belki de Galatasaray için bir fırsat yarattı ve Sarı-Kırmızılılar, Tottenham'ın 1 sene önce 50 milyon Euro opsiyonla kadrosuna kattığı bu genç yeteneği kiraladı.

            Afrika'dan Portekiz'e yapılan göç, ardından ise 250 Euro ve 25 top karşılığında futbol hikayesi başlayan Gedson Fernandes, artık Galatasaray'ın başarısı için ter dökecek ve Sarı-Kırmızılı forma altında Avrupa'ya yeni bir meydan okuma gerçekleştirecek.



            İSTANBUL'A GELDİ!
            Galatasaray'ın Benfica'dan kiraladığı Gedson Fernandes İstanbul'a iniş yaptı. Koronavirüs testi pozitif olan oyuncu, uçaktan indikten sonra ambulansla alandan ayrıldı.

            SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK!
            Oyuncuyu 1,5 yıllığına kiralayacak olan Galatasaray, 2 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu yer alacak.

            Kiralık olarak Tottenham'da oynayan ancak fazla süre bulamayan Portekizli futbolcu, bu sezon sadece 2 maçta 153 dakika oynadı.
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