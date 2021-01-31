Profesyonel futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü SL Benfica ile resmi görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/03KdUWGhlE — Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) January 31, 2021

TERİM'İN KANKALARI BİTİRDİ

Galatasaray, Avrupa futbolunun en çok gelecek vadeden orta alan oyuncularından biri olan Gedson Fernandes'i kadrosuna kattı. Bu transfer sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da büyük yankı uyandırdı.

Peki Sarı-Kırmızılılar, Benfica'nın Tottenham'a kiralarken satın alma opsiyonunu 50 milyon Euro olarak belirlediği 22 yaşındaki futbolcuyu nasıl aldı?

MÜTHİŞ TRANSFERİN PERDE ARKASINI TAKVİM ARALIYOR…

Gedson'u çok beğenen ve yakından takip eden Fatih Terim yaklaşık 15 gün önce, çok yakın arkadaşı olan Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho ile temas vurdu. Tecrübeli hoca, Gedson'un durumunu sordu ve kiralık sözleşmesinin feshi durumunda talip olduklarını iletti.

Çarşamba günü İngiliz kulübü, takımda fazla süre alamayan Portekizli yıldızla yollarını ayırma kararı aldı. Bunun üzerine Fatih Terim bu kez bir başka yakın dostu olan Benfica Sportif Direktörü Rui Costa ile görüştü. Rui Costa birçok takımdan teklif olmasına rağmen Gedson'un 1.5 yıllığına Galatasaray'a kiralanmasını kabul etti.

Böylece Fatih Terim ikili ilişkileri sayesinde çok önemli bir yıldızın transferini bitirdi.

TAKVİM YAZMIŞTI

Takvim Galatasaray'ın Gedson transferini günler öncesinden yazmıştı.