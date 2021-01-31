Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 31.01.2021 20:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.01.2021 20:46
    ABONE OL

    Son dakika: bombayı patlattı! Aslan oldu...

    Son dakika haberi... ara transferin bitimine saatler kala müthiş bir bomba patlattı. Sarı-Kırmızılılar, ’nın geçtiğimiz sezon devre arasında ’a kiraladığı ’le anlaştı. Yıldız futbolcunun yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Gedson Fernandes Aslan oldu!

    Galatasaray ara transferin bitimine saatler kala müthiş bir bomba patlattı.

    Sarı-Kırmızılılar, Benfica'nın geçtiğimiz sezon devre arasında Tottenham'a kiraladığı Gedson Fernandes'le anlaştı.

    1,5 YILLIK KİRALAMA
    Tottenham'ın Portekizli orta alan oyuncusunun kiralık sözleşmesini fesh ettiği, Galatasaray'ın da Benfica ile el sıkıştı.
    Alınan bilgilere göre Gedson'un kiralık sözleşmesi 1.5 yıllık olacak.

    Tottenham'ın Benfica'dan 4.5 milyon Euro'ya kiraladığı genç yıldızın satın alma opsiyonu tam 50 milyon Euro'ydu. Gedson Fernandes, Portekiz futbolunun gelecekteki en önemli yıldızlarından biri olarak gösteriliyor.

    Yıldız futbolcunun yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

    GALATASARAY RESMEN AÇIKLADI
    Galatasaray yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü SL Benfica ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verdi.

        TERİM'İN KANKALARI BİTİRDİ
        Galatasaray, Avrupa futbolunun en çok gelecek vadeden orta alan oyuncularından biri olan Gedson Fernandes'i kadrosuna kattı. Bu transfer sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da büyük yankı uyandırdı.

        Peki Sarı-Kırmızılılar, Benfica'nın Tottenham'a kiralarken satın alma opsiyonunu 50 milyon Euro olarak belirlediği 22 yaşındaki futbolcuyu nasıl aldı?

        MÜTHİŞ TRANSFERİN PERDE ARKASINI TAKVİM ARALIYOR…
        Gedson'u çok beğenen ve yakından takip eden Fatih Terim yaklaşık 15 gün önce, çok yakın arkadaşı olan Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho ile temas vurdu. Tecrübeli hoca, Gedson'un durumunu sordu ve kiralık sözleşmesinin feshi durumunda talip olduklarını iletti.

        Çarşamba günü İngiliz kulübü, takımda fazla süre alamayan Portekizli yıldızla yollarını ayırma kararı aldı. Bunun üzerine Fatih Terim bu kez bir başka yakın dostu olan Benfica Sportif Direktörü Rui Costa ile görüştü. Rui Costa birçok takımdan teklif olmasına rağmen Gedson'un 1.5 yıllığına Galatasaray'a kiralanmasını kabul etti.

        Böylece Fatih Terim ikili ilişkileri sayesinde çok önemli bir yıldızın transferini bitirdi.

        TAKVİM YAZMIŞTI
        Takvim Galatasaray'ın Gedson transferini günler öncesinden yazmıştı.

        Bonservisi Benfica'da olan ve Tottenham'da kiralık olarak forma giyen 22 yaşındaki orta alan oyuncusu, geleceğin büyük yıldızı olarak kabul ediliyor. Tottenham geçtiğimiz sezonun devre arasında Gedson'u kiralarken Benfica'ya tam 4.5 milyon Euro ödemişti.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Spor Son dakika: Galatasaray bombayı patlattı! Gedson Fernandes Aslan oldu...