Galatasaray ara transferin bitimine saatler kala müthiş bir bomba patlattı.
Sarı-Kırmızılılar, Benfica'nın geçtiğimiz sezon devre arasında Tottenham'a kiraladığı Gedson Fernandes'le anlaştı.
1,5 YILLIK KİRALAMA
Tottenham'ın Portekizli orta alan oyuncusunun kiralık sözleşmesini fesh ettiği, Galatasaray'ın da Benfica ile el sıkıştı.
Alınan bilgilere göre Gedson'un kiralık sözleşmesi 1.5 yıllık olacak.
Tottenham'ın Benfica'dan 4.5 milyon Euro'ya kiraladığı genç yıldızın satın alma opsiyonu tam 50 milyon Euro'ydu. Gedson Fernandes, Portekiz futbolunun gelecekteki en önemli yıldızlarından biri olarak gösteriliyor.
Yıldız futbolcunun yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
GALATASARAY RESMEN AÇIKLADI
Galatasaray yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü SL Benfica ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verdi.