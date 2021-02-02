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    • 02.02.2021 15:08
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    maçında oynayacak mı? ?

    sorusu gündem oldu. Bugün oynanacak Hatayspor Fenerbahçe maçında gözler Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil'de olacak. Sarı lacivertli taraftarlar Fenerbahçe maçında oynayacak mı sorusuna yanıt arıyor.

    takvim.com.tr
    Mesut Özil Hatayspor maçında oynayacak mı? Mesut Özil ne zaman oynayacak?

    Mesut Özil Hatayspor maçında oynayacak mı? Sarı lacivertli taraftarlar Mesut Özil ne zaman oynayacak sorusunun cevabını merak ediyor. Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil'in Fenerbahçe formasıyla oynayacağı ilk maç merakla bekleniyor. Bugün saat 16:00'da başlayacak Hatayspor maçında Mesut Özil'in oynayıp oynamayacağı ise arama motorlarında sorgulanıyor.

    MESUT ÖZİL HATAYSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

    İLK 11'LER

    Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Yusuf, Mesut Çaytemel, Aabid, Traore, Ribeiro, Selim, Boupendza, Diouf.

    Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Ozan, Gustavo, Valencia, Osayi, Mert Hakan, Thiam.

    - Fenerbahçe'de 5 eksik

    Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor deplasmanına 5 oyuncusundan yoksun çıkacak.

    Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Dimitris Pelkas ile Marcel Tisserand, kadroda yer almayacak.

    Bu oyuncuların yanı sıra hafif sakatlıkları devam eden Sadık Çiftpınar ve Sinan Gümüş ile yeni transfer İrfan Can Kahveci de Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

        - Mesut Özil'in kadroda yer alması bekleniyor

        Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden dünyaca ünlü yıldız oyuncu Mesut Özil'in, Atakay Hatayspor maçında, ilk kez kadroda yer alması bekleniyor.

        Bir süredir yükleme antrenmanları yapılan ve dün dinlendirilen yıldız oyuncunun, teknik direktör Erol Bulut'un tercih etmesi durumunda Hatay deplasmanına götürülmesi planlanıyor.

        - 4 oyuncu sınırda

        Fenerbahçe'de Atakaş Hatayspor maçı öncesinde 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

        Sarı-lacivertlilerde ceza sınırında yer alan Marcel Tisserand ve İrfan Can Kahveci, yarın forma giyemeyecek.

        Serdar Aziz ile Enner Valencia ise sarı kart görmesi durumunda Galatasaray derbisinde takımdaki yerini alamayacak.
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        Haberler Spor Mesut Özil Hatayspor maçında oynayacak mı? Mesut Özil ne zaman oynayacak?