Mesut Özil Hatayspor maçında oynayacak mı? Mesut Özil ne zaman oynayacak?

Mesut Özil Hatayspor maçında oynayacak mı? Sarı lacivertli taraftarlar Mesut Özil ne zaman oynayacak sorusunun cevabını merak ediyor. Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil'in Fenerbahçe formasıyla oynayacağı ilk maç merakla bekleniyor. Bugün saat 16:00'da başlayacak Hatayspor maçında Mesut Özil'in oynayıp oynamayacağı ise arama motorlarında sorgulanıyor.
MESUT ÖZİL HATAYSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?
İLK 11'LER
Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Yusuf, Mesut Çaytemel, Aabid, Traore, Ribeiro, Selim, Boupendza, Diouf.
Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Ozan, Gustavo, Valencia, Osayi, Mert Hakan, Thiam.
- Fenerbahçe'de 5 eksik
Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor deplasmanına 5 oyuncusundan yoksun çıkacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Dimitris Pelkas ile Marcel Tisserand, kadroda yer almayacak.
Bu oyuncuların yanı sıra hafif sakatlıkları devam eden Sadık Çiftpınar ve Sinan Gümüş ile yeni transfer İrfan Can Kahveci de Hatayspor maçında forma giyemeyecek.