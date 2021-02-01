Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 01.02.2021 18:18
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.02.2021 18:21
    ABONE OL

    eski futbolcusu 'i kadrosuna kattı

    Son dakika transfer haberleri... Transfer döneminin kapanmasına saatler kala eski yıldızına kaptı. Göztepe, eski golcüsü ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

    Göztepe eski yıldızını kaptı

    Transfer döneminin kapanmasına saatler kala eski yıldızına kapıştı.

    Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, transferin son gününde eski golcüsü 'i kadrosuna kattı.

    33 yaşındaki Makedonyalı golcüyü 'e getiren Göztepe, 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Transferi sosyal medya hesabından duyuran sarı-kırmızılı kulüp, Jahovic'e "Hoş geldin" derken, sarı-kırmızlı forma altında başarılar diledi.

    GÖZTEPE FORMASIYLA 35 GOLE İMZA ATTI
    Adis Jahovic, 2016-2017 sezonunda geldiği Göztepe'de 1.5 sezon forma giymiş ve 51 maçta 35 gol atmıştı. Makedon golcü, sarı-kırmızılı formayla . Lig'de şampiyonluk yaşamıştı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Göztepe eski futbolcusu Adis Jahovic'i kadrosuna kattı