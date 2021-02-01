Transfer döneminin kapanmasına saatler kala Göztepe eski yıldızına kapıştı.
Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, transferin son gününde eski golcüsü Adis Jahovic'i kadrosuna kattı.
33 yaşındaki Makedonyalı golcüyü İzmir'e getiren Göztepe, 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Transferi sosyal medya hesabından duyuran sarı-kırmızılı kulüp, Jahovic'e "Hoş geldin" derken, sarı-kırmızlı forma altında başarılar diledi.
GÖZTEPE FORMASIYLA 35 GOLE İMZA ATTI
Adis Jahovic, 2016-2017 sezonunda geldiği Göztepe'de 1.5 sezon forma giymiş ve 51 maçta 35 gol atmıştı. Makedon golcü, sarı-kırmızılı formayla TFF 1. Lig'de şampiyonluk yaşamıştı.
✍️Adis Jahovic ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladık.— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) February 1, 2021
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