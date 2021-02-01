Ali Akman kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Ali Akman kimdir kaç yaşında nereli? Bursaspor forması giyen genç futbolcu Ali Akman kimdir sorusunun cevabı merak ediliyor. Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt, genç futbolcu Ali Akman'ı transferi ettiğini duyurdu. Sezonu Bursaspor'da tamamlayacak olan 18 yaşındaki Ali Akman, sözleşmesinin bitmesiyle birlikte yeni takımına katılacak.
E.FRANKFURT'TAN AÇIKLAMA!
Frankfurt'tan yapılan açıklamada Ali Akman ile 1 Temmuz 2021'den itibaren aktif olmak kaydıyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.
Ali Akman ile ilgili konuşan Eintracht Frankfurt Sportif Direktörü Fredi Bobic; "Türk futbolundaki en büyük yeteneklerden birini kazandık. Gelecek yıllarda geliştirmek istediğimiz bir oyuncu. Ali Akman istediği zamana ve desteğe burada sahip olacak. Böylesi bir genç yeteneği kadromuza kattığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı.
ALİ AKMAN KİMDİR?
18 Nisan 2002 doğrumlu Ali Akman İnegölspor alt yapısında futbola başladı ve kısa süre sonra Bursaspor'a transfer oldu. Eski futbolcu Ayhan Akman'ın yeğeni olan Ali Akman santrafor, forvet arkası ve sol kanat oynayabiliyor.