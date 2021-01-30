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    • 31.01.2021 01:44
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    : " Kahveci şunu diyor; Ya 'a giderim ya da kalırım 'de oynarım"

    , canlı yayınında Kahveci transferine ilişkin açıklamalarda bulundu. İrfan Can'ın "Ya 'a giderim ya da kalırım 'de oynarım" diye konuştuğunu belirten Toroğlu, "'ye gittiğinde seyirci onu reddeder, aşı tutmaz" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr

    Spor yorumcusu Erman Toroğlu, A Spor ekranlarında yayınlanan 'Takım Oyunu' programında İrfan Can Kahveci transferine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.




    Transfere ilişkin duyumları olduğunu söyleyen Toroğlu, "Göksel Gümüşdağ, Galatasaray'a Fenerbahçe ile görüşeceğim ama en son sizinle görüşeceğim diyor. Okan Buruk, İrfan Can'ın önce gitmesine taraftar fakat sonra gitmesin diyor. Bundan sonra kulüple Okan Buruk ters düşüyor. İrfan Can Kahveci şunu diyor; Ya Galatasaray'a giderim ya da kalırım Başakşehir'de oynarım" dedi.




    FENERBAHÇE SEYİRCİSİ ONU REDDEDER
    Erman Toroğlu, "Ben şunu diyorum İrfan Can Fenerbahçe'ye gittiğinde seyirci onu reddeder, aşı tutmaz. Çünkü adamın açıklamaları var, attığı tweetler var" ifadelerini kullandı.
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    Haberler Spor Erman Toroğlu: "İrfan Can Kahveci şunu diyor; Ya Galatasaray'a giderim ya da kalırım Başakşehir'de oynarım"