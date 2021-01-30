





Transfere ilişkin duyumları olduğunu söyleyen Toroğlu, "Göksel Gümüşdağ, Galatasaray'a Fenerbahçe ile görüşeceğim ama en son sizinle görüşeceğim diyor. Okan Buruk, İrfan Can'ın önce gitmesine taraftar fakat sonra gitmesin diyor. Bundan sonra kulüple Okan Buruk ters düşüyor. İrfan Can Kahveci şunu diyor; Ya Galatasaray'a giderim ya da kalırım Başakşehir'de oynarım" dedi.