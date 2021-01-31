Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 31.01.2021 22:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.01.2021 22:13
    ABONE OL

    Trabzonspor'dan galibiyeti sonrası zafer pozu: Kasketliler geri döndü

    'in 22. haftası dev bir maça sahne oldu.  sahasından Trabzonspor'u ağırladı. Karşılaşma 2-1 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı. Maç sonu Bordo-mavili futbolcular ve teknik direktör , kulübün efsane teknik direktörü 'yla özdeşleşen kasketle poz verdi.

    Fırtına'dan zafer pozu

    Süper Lig'in 22. haftası dev bir maça sahne oldu. Beşiktaş sahasından Trabzonspor'u ağırladı.

    Karşılaşma 2-1 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı. Trabzonspor'un golleri Montero (K.K) ve Hugo'dan gelirken Beşiktaş'ın tek golü Aboubakar'dan geldi.

    ZAFER POZU
    Bordo - mavili futbolcular ve teknik direktör Abdullah Avcı, kulübün efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı'yla özdeşleşen kasketle poz verdi.

    "KASKETLİLER GERİ DÖNDÜ"
    Bu kare bordo-mavililerin sosyal medya hesabından, "Bu duruşu unutmayın, kasketliler geri döndü" ifadeleriyle paylaşıldı.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Trabzonspor'dan Beşiktaş galibiyeti sonrası zafer pozu: Kasketliler geri döndü