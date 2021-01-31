Süper Lig'in 22. haftası dev bir maça sahne oldu. Beşiktaş sahasından Trabzonspor'u ağırladı.
ZAFER POZU
Bordo - mavili futbolcular ve teknik direktör Abdullah Avcı, kulübün efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı'yla özdeşleşen kasketle poz verdi.
"KASKETLİLER GERİ DÖNDÜ"
Bu kare bordo-mavililerin sosyal medya hesabından, "Bu duruşu unutmayın, kasketliler geri döndü" ifadeleriyle paylaşıldı.
BU DURUŞU UNUTMAYIN 👊— Trabzonspor (@Trabzonspor) January 31, 2021
KASKETLİLER GERİ DÖNDÜ pic.twitter.com/e7PVX4WiSg