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    • 30.01.2021 16:14
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    Son dakika: teknik direktör ile anlaştı

    Son dakika haberine göre , teknik direktör ile prensip anlaşmasına vardığını açıkladı. Kulüp, detaylı bilgilerin pazartesi günü kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu. Kulüp, duyuruyu Hatayspor maçının başlangıç saatinde yaptı.

    Başakşehir yeni hocasını duyurdu

    , ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktör ile prensip anlaşmasına vardığını açıkladı.

    Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Aykut Kocaman ile prensip anlaşmasına varmıştır." denildi.

    Anlaşmayla ilgili detaylı bilgilerin ise 1 Şubat Pazartesi günü kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

    Turuncu-lacivertli takımın yeni teknik direktörü Kocaman, son olarak İttifak Holding Konyaspor'u çalıştırmıştı.

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    Haberler Spor Son dakika: Başakşehir teknik direktör Aykut Kocaman ile anlaştı