İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Okan Buruk ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktör Aykut Kocaman ile prensip anlaşmasına vardığını açıkladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Aykut Kocaman ile prensip anlaşmasına varmıştır." denildi.
KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) January 30, 2021
Kulübümüz, teknik direktör Aykut Kocaman ile prensip anlaşmasına varmıştır. Detaylı bilgiler, pazartesi günü kamuoyuyla paylaşılacaktır. pic.twitter.com/ZSQAZG6M4f
Anlaşmayla ilgili detaylı bilgilerin ise 1 Şubat Pazartesi günü kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.
Turuncu-lacivertli takımın yeni teknik direktörü Kocaman, son olarak İttifak Holding Konyaspor'u çalıştırmıştı.