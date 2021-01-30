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    • 30.01.2021 17:24
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    SON DAKİKA: 'u istiyor! İşte son teklif

    Son dakika haberleri... Forvet transferinde Hulk'u ’ya kaptıran , futbolcusu 'u kadrosuna katmak istiyor. Beşikaş, Cenk Tosun'un kulübü 'a da son teklifini yaptı. Siyah-Beyazlıların son teklifine göre; Everton'a Cenk Tosun'un yarım sezonluk maliyeti olan 1 milyon 250 bin Euronun 850 bin Eurosunun karşılanabileceği belirtildi. Everton'ın bu teklife sıcak bakmaması durumunda ise Beşiktaş, Cenk'in ücretini 850 bin Euroya düşürmesini bekliyor.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    İşte Beşiktaş'ın Cenk için son teklifi

    Teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda ara transfer döneminde kadrosunu kaliteli bir forvet ile güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor.

    Hulk'un Brezilya ekibi Atletico Minero'ya imza atması sonrası Beşiktaş yönetimi, forvet transferi için tüm mesaisini takımın eski golcüsü Cenk Tosun için harcamaya başladı.

    EVERTON'IN TALEBİNİ BEŞİKTAŞ ONAYLANMADI
    Everton'ın yarım sezonluğuna bedelsiz kiralamayı kabul ettiği Cenk için tek şartı olan futbolcunun 5 aylık maaşının tamamının karşılanması talebi ise henüz Beşiktaş tarafından onaylanmış değil.

        850 BİN EUROLUK TEKLİFE CEVAP BEKLENİYOR
        Cenk'in yarım sezonluk maliyeti olan 1 milyon 250 bin Euro'nun 850 bin Euro'sunu karşılayabileceğini hem milli futbolcuya hem de Everton'a ileten Beşiktaş cephesi, İngiliz ekibinden cevap bekliyor.

        Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin belirlenen rakamın üzerine çıkma konusunda temkinli olduğu ve kalan 400 bin Euro'luk ücretin Everton tarafından karşılanmasını istediği öğrenildi.

        CENK'TEN MAAŞINI DÜŞÜR TALEBİ
        Siyah-Beyazlı yönetim, Everton'ın Cenk Tosun'un maaşı için ödeme yapmayı kabul etmemesi durumunda ise milli futbolcudan yarım sezonluk ücretini 850 bin Euro'ya çekmesini bekliyor.
            Haberler Spor SON DAKİKA: Beşiktaş Cenk Tosun'u istiyor! İşte son teklif