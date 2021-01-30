Teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda ara transfer döneminde kadrosunu kaliteli bir forvet ile güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor.
Hulk'un Brezilya ekibi Atletico Minero'ya imza atması sonrası Beşiktaş yönetimi, forvet transferi için tüm mesaisini takımın eski golcüsü Cenk Tosun için harcamaya başladı.
EVERTON'IN TALEBİNİ BEŞİKTAŞ ONAYLANMADI
Everton'ın yarım sezonluğuna bedelsiz kiralamayı kabul ettiği Cenk için tek şartı olan futbolcunun 5 aylık maaşının tamamının karşılanması talebi ise henüz Beşiktaş tarafından onaylanmış değil.