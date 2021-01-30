EVERTON'IN TALEBİNİ BEŞİKTAŞ ONAYLANMADI

Everton'ın yarım sezonluğuna bedelsiz kiralamayı kabul ettiği Cenk için tek şartı olan futbolcunun 5 aylık maaşının tamamının karşılanması talebi ise henüz Beşiktaş tarafından onaylanmış değil.