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    • 29.01.2021 14:20
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    SON DAKİKA: 'de şok! 'la yollar ayrıldı

    Son dakika haberi: Geçtiğimiz sezonu sürpriz bir şekilde şampiyon olarak tamamlayan 'de şok bir ayrılık gerçekleşti. temsilcisinden yapılan resmi açıklamada teknik direktör 'la karşılıklı olarak anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi. Geçtiğimiz sezon şampiyon olan Başakşehir bu sezon bir türlü bekleneni veremedi. Turuncu-Mavlililer, 20 hafta sonunda 24 puanla 15. sırada ve lider 'ın 20 puan gerisinde. Başakşehir, son olarak önceki akşam finalinde 'a 2-1 mağlup oldu.

    takvim.com.tr

    Süper Lig'de 20. haftanın sonunda şok bir ayrılık gerçekleşti. Başakşehir'den yapılan resmi açıklamada teknik direktör Okan Buruk'la yolların ayrıldığı belirtildi.

    Başakşehir'den yapılan açıklama şu şekilde:

    "KARŞILIKLI ANLAŞARAK YOLLARI AYIRMA KARARI ALINMIŞTIR"
    "Futbol takımımızın 2019-2020 sezonu başından bu yana teknik direktörlüğünü yapan ve Süper Lig tarihinin 6. şampiyonu olmamızda büyük pay sahibi olan Okan Buruk ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırma kararı alınmıştır.

    "TÜRK FUTBOL TARİHİNE ADINI ALTIN HARFLERLE YAZDIRDI"
    Kulübümüze imza attığı ilk gün hedefini 'şampiyonluk' olarak belirleyen ve bu hedef doğrultusunda var gücüyle çalışan Okan Buruk, turuncu-lacivertli armamız altında teknik direktörlük kariyerindeki ilk Süper Lig şampiyonluğunu yaşayarak adını Türk futbol tarihine altın harflerle yazdırmış, Avrupa'da takımımıza oynattığı cesur ve başarılı futbolla da tüm Türkiye'yi gururlandırmıştır.

        "HER ZAMAN ÖZEL OLARAK ANILACAKTIR"
        İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nde 'şampiyon takımın şampiyon teknik direktörü' olan Okan Buruk her zaman özel olarak anılacaktır.

        "OKAN BURUK VE EKİBİNE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"
        Futbolculuğu döneminde saha içerisinde göstermiş olduğu hırslı karakterini teknik direktörlük döneminde olgunluğuyla birleştiren, profesyonelliği ve güçlü iletişimiyle de tüm spor kamuoyunun takdirini toplayan Okan Buruk ve ekibine kulübümüze yaşattıkları unutulmaz anılar ve vermiş oldukları emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz. "

        BU SEZON İSTENİLENİ VEREMEDİ
        Geçtiğimiz sezon Başakşehir'i şampiyon yaparak tarih yazan Okan Buruk ve ekibi bu sezon bir türlü istenileni veremedi. Buruk'un yönetimindeki Başakşehir, 20. haftanın sonunda 24 puanla 15. sırada kaldı. Turuncu-Mavililerle lider Beşiktaş arasındaki puan farkı ise 20.
            Haberler Spor SON DAKİKA: Başakşehir'de şok! Okan Buruk'la yollar ayrıldı