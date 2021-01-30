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    • 30.01.2021 18:48
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    İşte ’ın kararı! Takvim.com.tr ulaştı

    ’de ’un yerine teknik adamlık koltuğuna oturan ’ın ’nin satılmasına onay vermediğine dair haberler gündemi sarstı. Takvim.com.tr bu iddiayı araştırdı ve en doğru bilgilere ulaştı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    İşte Kocaman’ın İrfan Can kararı

    Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile Hatayspor maçından önce Fatih Terim Stadı'da bir görüşme yapan Kocaman, İrfan Can konusunda kesin tavrını koydu.

    "İRFAN CAN GİDERSE..."

    Başarılı hocanın, "Bu konuda sizin vereceğiniz karara tamamen saygılıyım. İrfan Can giderse çaresine bakarız. Takımda kalırsa da en yüksek faydayı almaya çalışırız" dediği öğrenildi.

    Yapılan zirvede transferin de masaya yatırıldığı hatta İrfan Can'ın yerine alınması planlanan isimlerin de görüşüldüğü ortaya çıktı. Göksel Gümüşdağ'ın artık İrfan Can'dan fayda alınamayacağını düşündüğü ve kesin olarak satma kararı aldığı belirlendi.

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    Haberler Spor İşte Aykut Kocaman’ın İrfan Can kararı! Takvim.com.tr ulaştı