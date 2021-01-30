Başarılı hocanın, "Bu konuda sizin vereceğiniz karara tamamen saygılıyım. İrfan Can giderse çaresine bakarız. Takımda kalırsa da en yüksek faydayı almaya çalışırız" dediği öğrenildi.

Yapılan zirvede transferin de masaya yatırıldığı hatta İrfan Can'ın yerine alınması planlanan isimlerin de görüşüldüğü ortaya çıktı. Göksel Gümüşdağ'ın artık İrfan Can'dan fayda alınamayacağını düşündüğü ve kesin olarak satma kararı aldığı belirlendi.