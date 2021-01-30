Ara transferde Henry Onyekuru, Halil Dervişoğlu ve Mostafa Mohamed'i renklerine bağlayan, De Andre Yedlin ile de her konuda anlaşan Galatasaray 5. bombayı patlatıyor.
Sarı-Kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in ısrarla istediği Yeni Malatyasporlu Youssouf Ndayishimiye'yi de bitiriyor.
MALATYASPOR İLE SON KEZ GÖRÜŞÜLECEK
Genç yıldızla her konuda anlaşan Galatasaray, Yeni Malatyaspor yönetimini de büyük oranda ikna etti. Son olarak 800 bin Euro, 1 futbolcu ve sonraki satıştan yüzde 20 pay teklif eden Sarı-Kırmızılılar bugün Yeni Malatyaspor ile son kez görüşecek ve transfere noktayı koyacak.