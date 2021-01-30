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    • 30.01.2021 18:58
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    , 'in ısrarla istediği Youssouf Ndayishimiye transferini bitiriyor

    Ara transfer döneminde , ve ’i kadrosuna katarak hızlı bir giriş yapan , bu kez de rotayı Yeni 'un genç yıldızına çevirdi. Sarı kırmızılı ekip, 'in ısrarla istediği Youssouf Ndayishimiye transferini bitiriyor. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Cimbom 5. bombayı patlatıyor!

    Ara transferde Henry Onyekuru, Halil Dervişoğlu ve Mostafa Mohamed'i renklerine bağlayan, De Andre Yedlin ile de her konuda anlaşan Galatasaray 5. bombayı patlatıyor.



    Sarı-Kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in ısrarla istediği Yeni Malatyasporlu Youssouf Ndayishimiye'yi de bitiriyor.



    MALATYASPOR İLE SON KEZ GÖRÜŞÜLECEK
    Genç yıldızla her konuda anlaşan Galatasaray, Yeni Malatyaspor yönetimini de büyük oranda ikna etti. Son olarak 800 bin Euro, 1 futbolcu ve sonraki satıştan yüzde 20 pay teklif eden Sarı-Kırmızılılar bugün Yeni Malatyaspor ile son kez görüşecek ve transfere noktayı koyacak.



        19 MAÇTA 2 GOL 1 ASİST
        22 yaşındaki Burundili orta alan oyuncusu bu sezon Süper Lig'de 19 maçta 2 gol atarken, 1 de asist yaptı.



        Fatih Terim'in Youssouf'u Taylan Antalyalı'ya alternatif olarak düşündüğü öğrenildi.

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