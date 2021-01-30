



MALATYASPOR İLE SON KEZ GÖRÜŞÜLECEK

Genç yıldızla her konuda anlaşan Galatasaray, Yeni Malatyaspor yönetimini de büyük oranda ikna etti. Son olarak 800 bin Euro, 1 futbolcu ve sonraki satıştan yüzde 20 pay teklif eden Sarı-Kırmızılılar bugün Yeni Malatyaspor ile son kez görüşecek ve transfere noktayı koyacak.