Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 30.01.2021 Gazete
    ABONE OL

    'yi resmen istedi! da yeni teklif hazırlığına girdi

    ve , ’in yıldızı için tüm kozlarını oynuyor. Daha önce Galatasaray’ın teklif yaptığı için dün Fenerbahçe Başkanı ve Sportif Direktör , Başakşehir Başkanı ile bir araya geldi.

    İrfan Can savaşı

    Fenerbahçe ve Galatasaray, Başakşehir'in yıldızı İrfan Can Kahveci için tüm kozlarını oynuyor. Daha önce Galatasaray'ın teklif yaptığı İrfan Can için dün Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Sportif Direktör Emre Belözoğlu, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bir araya geldi.

    10 MİLYON EURO+%20 PAY
    Fenerbahçe Başkanı Koç, dünkü görüşmede İrfan Can için Başakşehir'e 10 milyon Euro+sonraki satıştan %20 pay ve yıldız oyuncunun sezon sonu takıma katılmasını teklif etti.

    BİR KEZ DAHA GÖRÜŞECEKLER
    Dün yapılan görüşmede net bir anlaşma çıkmazken, Başakşehir Başkanı Gümüşdağ, transfer için, "Fenerbahçe ile tekrar görüşmek üzere ayrıldık, bir daha görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

        GALATASARAY RANDEVU İSTEDİ
        Bu gelişme üzerine İrfan Can için transfer sezonun başından beri istekli olan G.Saray karşı hamle yaptı. Galatasaray yönetimi, İrfan transferi için Gümüşdağ'dan yeni bir randevu talep etti.

        BİZ İRFAN'I İRFAN BİZİ İSTİYOR
        Galatasaray'ın hocası Fatih Terim, Fenerbahçe'nin de resmi teklif yaptığı İrfan Can ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Terim, "Biz onu istiyoruz onun da bizi istediğini biliyoruz. Galatasaray, karşılıklı istenen bir transferi gerçekleştirebilir inşallah" ifadelerini kullandı. Terim, bu sözleri ile İrfan Can konusundaki ısrarını bir kez daha gösterdi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Spor Fenerbahçe İrfan Can Kahveci'yi resmen istedi! Cimbom da yeni teklif hazırlığına girdi