BİZ İRFAN'I İRFAN BİZİ İSTİYOR

Galatasaray'ın hocası Fatih Terim, Fenerbahçe'nin de resmi teklif yaptığı İrfan Can ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Terim, "Biz onu istiyoruz onun da bizi istediğini biliyoruz. Galatasaray, karşılıklı istenen bir transferi gerçekleştirebilir inşallah" ifadelerini kullandı. Terim, bu sözleri ile İrfan Can konusundaki ısrarını bir kez daha gösterdi.