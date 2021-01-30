Fenerbahçe ve Galatasaray, Başakşehir'in yıldızı İrfan Can Kahveci için tüm kozlarını oynuyor. Daha önce Galatasaray'ın teklif yaptığı İrfan Can için dün Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Sportif Direktör Emre Belözoğlu, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bir araya geldi.
10 MİLYON EURO+%20 PAY
Fenerbahçe Başkanı Koç, dünkü görüşmede İrfan Can için Başakşehir'e 10 milyon Euro+sonraki satıştan %20 pay ve yıldız oyuncunun sezon sonu takıma katılmasını teklif etti.
BİR KEZ DAHA GÖRÜŞECEKLER
Dün yapılan görüşmede net bir anlaşma çıkmazken, Başakşehir Başkanı Gümüşdağ, transfer için, "Fenerbahçe ile tekrar görüşmek üzere ayrıldık, bir daha görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.