



HERHANGİ BİR ÜCRET ÖDENMEYECEK

Türkiye'ye dönmeye sıcak bakan Cenk için hafta içinde görüşmeye başlayan Beşiktaş Yönetimi, bugün Premier Lig ekibiyle el sıkıştı. Cenk Tosun'u sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katacak olan Beşiktaş, bu transfer için İngiliz ekibine herhangi bir ücret ödemeyecek.