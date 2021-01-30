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    • 30.01.2021 18:43
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    , transferinde mutlu sona ulaştı! ile anlaşma tamam

    'un 5 ay kiralanması için kulübüyle anlaşma sağladı. Siyah-beyazlı ekip, Everton'a bu transfer için herhangi bir ücret ödemeyecek. Öte yandan Cenk Tosun'un en kısa sürede 'a gelmesi bekleniyor.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Cenk Tosun Beşiktaş'ta!

    Beşiktaş, Cenk Tosun konusunda Everton'la anlaşmaya vardı. Milli yıldızı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katan siyah-beyazlı ekip, Everton'a bu transfer için herhangi bir ücret ödemeyecek.



    Beşiktaş forvet transferinde mutlu sona ulaştı. Bir süredir bu mevki için görüşmelerini yürüten ve önce Mandzukic ardından da Hulk'u kadrosuna katmak için girişimlerde bulunan siyah-beyazlılar, eski yıldızı Cenk Tosun konusunda Everton'la anlaşmaya vardı.



    HERHANGİ BİR ÜCRET ÖDENMEYECEK
    Türkiye'ye dönmeye sıcak bakan Cenk için hafta içinde görüşmeye başlayan Beşiktaş Yönetimi, bugün Premier Lig ekibiyle el sıkıştı. Cenk Tosun'u sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katacak olan Beşiktaş, bu transfer için İngiliz ekibine herhangi bir ücret ödemeyecek.



        EN KISA SÜREDE GELECEK
        Cenk ile de görüşen ve anlaşan yetkililer, en kısa sürede imzaları atarak oyuncuyu İstanbul'a getirecek.



        7 MAÇTA 1 GOL ATTI
        Bu sezon Everton'da 7 maça çıkan milli futbolcu 1 gol attı.

        Cenk Tosun, 2018 Ocak ayında 22,5 milyon Euro karşılığında Beşiktaş'tan Everton'a transfer olmuştu.



        TAKVİM.COM.TR DUYURMUŞTU!
        Takvim.com.tr, Beşiktaş'ın Cenk Tosun ile ilgilendiğini yazmış, yıldız oyuncunun saatler içerisinde geleceğini duyurmuştu.

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