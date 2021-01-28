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    • 28.01.2021 23:47
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    Son dakika: 'da

    Gelen son dakika haberine göre , 2 milyon Dolar karşılığında 'in 1,5 yıllığına 'a kiralandığını resmen açıkladı. Sarı kırmızılı kulüp, Aralık 2021 tarihine kadar oyuncunun 4 milyon Dolar'lık satın alma opsiyonunu elinde bulunduracak.

    DHA
    Mostafa Mohamed Galatasaray'da

    Son dakika haberi... Galatasaray'ın yeni golcüsü Mısırlı Mostafa Mohamed oldu. Diagne'yi Premier Lig ekibi West Bromwich'e kiralayacak olan sarı-kırmızılı takım, Senegalli yıldızın yerine Mısırlı forveti kadrosuna kattı. Transferi Zamalek Kulübü açıkladı.

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    Yapılan açıklamada Galatasaray ile anlaşıldığı belirtilirken, transferin mali detayları da belli oldu.

    Galatasaray, Mostafa Mohamed transferinde mutlu sona ulaştı. 23 yaşındaki Mısırlı futbolcu, sarı kırmızılı kulüp ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
    Mısır Premier Ligi ekiplerinden Zamalek'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Galatasaray Kulübü'nün kiralama bedeli olarak 2 milyon Dolar ödeyeceği kaydedildi. Ayrıca sarı kırmızılı kulübün 31 Aralık 2021'e kadar 4 milyon Dolar'lık satın alma opsiyonu hakkını elinde bulunduracağı da ifade edildi.

    İŞTE İMZA FOTOĞRAFI
        Haberler Spor Son dakika: Mostafa Mohamed Galatasaray'da