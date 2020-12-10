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    • Spor
    • 10.12.2020 Gazete
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    Menajerler 'a Zamalek’te oynayan 23 yaşındaki ’i önerdi

    'a sürpriz öneri. Sarı- Kırmızılılar devre arası için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Yönetim büyük bir gizlilik içinde çalışmalarına devam ederken menajerlerin Cimbom’a Mısırlı forvet ’i teklif ettiği gelen bilgiler arasında.

    Aslan'a sürpriz forvet

    Galatasaray'a sürpriz öneri. Sarı- Kırmızılılar devre arası için transfer çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Yönetim büyük bir gizlilik içinde çalışmalarına devam ederken menajerlerin Cimbom'a Mısırlı forvet Mostafa Mohamed'i teklif ettiği gelen bilgiler arasında.

    SÜRATLİ VE YIRTICI BİR OYUNCU


    Mısır Ligi ekiplerinden Zamalek'te forma giyen 23 yaşındaki yıldızın süratli ve yırtıcı bir golcü olduğu öğrenilirken bu oyuncunun birçok kulüp tarafından izlendiği belirlendi.

    43 RESMİ MAÇTA 20 GOL


    Futbola Zamalek'te başlayan Mohamed geçtiğimiz sezon 43 resmi karşılaşmada 20 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi. Mısırlı oyuncu takımının en önemli yıldızlarından biri.

    FATİH TERİM'LE GÖRÜŞÜLECEK


    Galatasaray Yönetimi'nin Mohamed için, Teknik Direktör Fatih Terim'in görüşüne başvuracağı öne sürüldü. Terim'in de onay vermesi durumunda bu transferin bitirilmesi bekleniyor.
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    Haberler Spor Menajerler Galatasaray'a Zamalek’te oynayan 23 yaşındaki Mostafa Mohamed’i önerdi