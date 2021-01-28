Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ısrarla kadrosuna katmak istediği İrfan Can Kahveci için geçtiğimiz günlerde gelen şok bir haber transferin seyrini değiştirmişti. Fransız kulübü Marsilya'nın milli futbolcumuz için resmi teklif yaptığı belirtilmişti.
Ancak Fransız basını bu gelişmelerle ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir haberi kaleme aldı. RMC Sport isimli internet sitesi, Marsilya'lı yöneticilerle görüşerek İrfan Can Kahveci'nin transferini sordu.
Siteye göre Marsilya'lı yöneticiler, "İrfan Can bizim transfer listemizde yer alan bir oyuncu değil. Başakşehir başkanı, Marsilya kulübünün ismini İrfan Can'ın diğer kulüplere transferi için kullanıyor" ifadesini kullandı.