Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 28.01.2021 13:38
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.01.2021 13:38
    ABONE OL

    transferinde kriz! 'dan Başakşehir'e şok suçlama

    Son dakika i | ve 'nin uzun süredir peşinde koştuğu için Göksel Gümüşdağ 'nın devrede olduğunu iddia ederken, Fransız kulübünden bu söylentiye tepki geldi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    İrfan Can transferinde kriz! Marsilya'dan şok suçlama

    Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ısrarla kadrosuna katmak istediği İrfan Can Kahveci için geçtiğimiz günlerde gelen şok bir haber transferin seyrini değiştirmişti. Fransız kulübü Marsilya'nın milli futbolcumuz için resmi teklif yaptığı belirtilmişti.



    Ancak Fransız basını bu gelişmelerle ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir haberi kaleme aldı. RMC Sport isimli internet sitesi, Marsilya'lı yöneticilerle görüşerek İrfan Can Kahveci'nin transferini sordu.

    Siteye göre Marsilya'lı yöneticiler, "İrfan Can bizim transfer listemizde yer alan bir oyuncu değil. Başakşehir başkanı, Marsilya kulübünün ismini İrfan Can'ın diğer kulüplere transferi için kullanıyor" ifadesini kullandı.



        Öte yandan Fenerbahçe'nin bugün Başakşehir'le görüşerek İrfan Can için ilk resmi teklifini vermesi bekleniyor. Sportif direktör Emre Belözoğlu'nun Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bir araya geleceği öğrenildi.

        Sarı-Lacivertliler'in genç yıldız için 6 milyon Euro ve Deniz Türüç teklifi yapacağı belirlendi. Yapılacak görüşmenin ardından Galatasaray'ın nasıl bir tutum sergileyeceği merak konusu.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Spor İrfan Can Kahveci transferinde kriz! Marsilya'dan Başakşehir'e şok suçlama