Almanya ve İngiltere basını, Fenerbahçe ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayan Mesut Özil'i manşetlerine taşıdı. Bild gazetesi, "Özil'in Birinci Şovu" başlığını atarken, Sky Sport ise, "Türkiye'de süperstar heyecanı çok büyük" başlıklarını attı.
32 yaşındaki yıldız futbolcu, dün öğlen saatlerinde Başkan Ali Koç ve Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun da hazır bulunduğu törenle kendisini 3.5 yıllığına Sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
Almanya basını, Mesut'un imzasına geniş yer ayırdı. Bild gazetesi, "Özil'in Birinci Şovu" başlığını attığı haberinde, 150'ye yakın ulusal ve uluslararası kuruluştan basın mensubunun töreni takip ettiğini ve Sarı-lacivertli kulübe imza sırasında bile 30 bin SMS'le bağış yapıldığını vurguladı.