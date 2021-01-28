FRANKFURTER ALGEMAİNE: MESUT'UN YANITI ALKIŞLANDI

Almanya'nın en etkili gazetelerinden Frankfurter Algemeine ise, Mesut Özil'in, Almanya Milli Takımı ve Bundesliga'ya tekrar dönmeyeceği açıklamasının alkışlarla karşılandığının altını çizdi. Gazete ayrıca, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Mesut Özil kendisinin kim olduğunu dünyaya tekrar kanıtlayacağı ifadelerine yer verdi. Ayrıca gazete, Özil'in Azerbaycanlı kardeşlerine de teşekkür ettiğini belirtti.