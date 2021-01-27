Beşiktaş'ta sezonun kadro dışı olan ve sezonun ilk yarısında lisansı çıkarılmayan Jeremain Lens ile ara transfer dönemi sona ermeden yolların ayrılması planlanıyor. Ancak Hollandalı oyuncunun talepleri işi zora sokuyor.
TAKIMDA KALIRSA 3 MİLYON EURO KAZANACAK
Beşiktaş ile 2022 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Jeremain Lens, takımda kalması durumunda önümüzdeki 1.5 sezonda toplamda 3 milyon Euro kazanacak.
LENS, 2 MİLYON EURO ÖDENİRSE AYRILACAK
Kendisine gelen tekliflerin maddi açıdan Beşiktaş'ta kazandığının çok altında olan Lens'in Siyah-Beyazlı takımdan ayrılmak için ileriye dönük alacağı olan 3 milyon Euronun 2 milyon Eurosunun kendisine ödenmesi durumunda başka bir kulübe gidebileceğini yönetime iletti.