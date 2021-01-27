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    • 27.01.2021 12:23
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    SON DAKİKA: 'ta krizi! Parasını almadan kulüpten ayrılmıyor

    Son dakika haberi: 'ta sezon başı kadro dışı kalan ve lisansı çıkarılmayan krizi yaşanıyor. Ara transfer dönemi bitmeden yolların ayrılması planlanan Hollandalı futbolcunun talepleri ayrılığı zora sokuyor. Gelen teklifler, Beşiktaş'tan kazandığının çok altında kaldığı için kabul etmeyen , Beşiktaş'tan kazandığı yıllık 3 milyon Euronun 2 milyon Eurosunun ödenmesi durumunda başka bir kulübe gideceğini belirtti.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Beşiktaş'ta Lens krizi

    Beşiktaş'ta sezonun kadro dışı olan ve sezonun ilk yarısında lisansı çıkarılmayan Jeremain Lens ile ara transfer dönemi sona ermeden yolların ayrılması planlanıyor. Ancak Hollandalı oyuncunun talepleri işi zora sokuyor.



    TAKIMDA KALIRSA 3 MİLYON EURO KAZANACAK
    Beşiktaş ile 2022 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Jeremain Lens, takımda kalması durumunda önümüzdeki 1.5 sezonda toplamda 3 milyon Euro kazanacak.

    LENS, 2 MİLYON EURO ÖDENİRSE AYRILACAK
    Kendisine gelen tekliflerin maddi açıdan Beşiktaş'ta kazandığının çok altında olan Lens'in Siyah-Beyazlı takımdan ayrılmak için ileriye dönük alacağı olan 3 milyon Euronun 2 milyon Eurosunun kendisine ödenmesi durumunda başka bir kulübe gidebileceğini yönetime iletti.

        Beşiktaş yönetiminin ise Lens'in bu talebine olumlu yanıt vermediği ve taraflar arasındaki görüşmelerin aralıksız sürdüğü öğrenildi.

        KADRO DIŞI OLSA DA BEŞİKTAŞ'TAN AYRILMAYI DÜŞÜNMÜYOR
        Siyah-Beyazlı kulüpte kadro dışı olsa da yıllık 2 milyon Euro kazanan Lens'in kendisine ileriye dönük alacaklarının önemli bir kısmı ödenmediği takdirde Beşiktaş'tan ayrılmayı düşünmediği ve takımdan ayrı çalışmayı göze aldığı konuşuluyor.



        2017 YILINDA TRANSFER OLDU, BEKLENİLENİ SAHAYA YANSITAMADI
        Beşiktaş'a 2017 yılında transfer olan Lens, yüksek maliyetine karşılık bir türlü kendisinden beklenileni sahaya yansıtamamıştı.
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        Haberler Spor SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Jeremain Lens krizi! Parasını almadan kulüpten ayrılmıyor