LENS, 2 MİLYON EURO ÖDENİRSE AYRILACAK

Kendisine gelen tekliflerin maddi açıdan Beşiktaş'ta kazandığının çok altında olan Lens'in Siyah-Beyazlı takımdan ayrılmak için ileriye dönük alacağı olan 3 milyon Euronun 2 milyon Eurosunun kendisine ödenmesi durumunda başka bir kulübe gidebileceğini yönetime iletti.