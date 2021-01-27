Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanacak olan Süper Kupa Finali öncesi iki takımın teknik direktörleri ve kaptanları ortak basın toplantısında buluştu. Trabzon'un hocası Abdullah Avcı ve Başakşehir'in teknik patronu Okan Buruk, dev maç öncesi ortak bir mesj verdi: "Süper bir maç bizi bekliyor"
AVCI: 9. KEZ KUPAYI İSTİYORUZ
Avcı, maçla ilgili, "Bu kupayı 9. kez kazanmak istiyoruz. Trabzonspor yarıştığı her kulvarda en iyisi için çabalar. Finale yakışan bir oyun olmasını istiyoruz. İzleyenlerin keyif alacağı bir maç olacak. Bunun için çabalacağıyız" dedi.
BURUK: ÖNCELİK GÜZEL FUTBOL
Başakşehir'in hocası Okan Buruk ise finalle ilgili, "Genelde kapanan takımlara karşı oynuyoruz. Bu yüzden Trabzonspor gibi rakiple güzel bir Süper Kupa maçı oynayacağız. Kupayı kazanarak çıkışa geçmek istiyoruz" diye konuştu.