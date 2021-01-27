AVCI: 9. KEZ KUPAYI İSTİYORUZ

Avcı, maçla ilgili, "Bu kupayı 9. kez kazanmak istiyoruz. Trabzonspor yarıştığı her kulvarda en iyisi için çabalar. Finale yakışan bir oyun olmasını istiyoruz. İzleyenlerin keyif alacağı bir maç olacak. Bunun için çabalacağıyız" dedi.