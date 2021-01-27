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    • Spor
    • 27.01.2021 Gazete
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    ve ’tan dev final için net mesaj: Adı gibi süper olacak

    ile arasında oynanacak olan Finali öncesi iki takımın teknik direktörleri ve kaptanları ortak basın toplantısında buluştu. ’un hocası ve Başakşehir’in teknik patronu , dev maç öncesi ortak bir mesj verdi: “Süper bir maç bizi bekliyor”

    Adı gibi süper olacak

    Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanacak olan Süper Kupa Finali öncesi iki takımın teknik direktörleri ve kaptanları ortak basın toplantısında buluştu. Trabzon'un hocası Abdullah Avcı ve Başakşehir'in teknik patronu Okan Buruk, dev maç öncesi ortak bir mesj verdi: "Süper bir maç bizi bekliyor"

    AVCI: 9. KEZ KUPAYI İSTİYORUZ
    Avcı, maçla ilgili, "Bu kupayı 9. kez kazanmak istiyoruz. Trabzonspor yarıştığı her kulvarda en iyisi için çabalar. Finale yakışan bir oyun olmasını istiyoruz. İzleyenlerin keyif alacağı bir maç olacak. Bunun için çabalacağıyız" dedi.

    BURUK: ÖNCELİK GÜZEL FUTBOL
    Başakşehir'in hocası Okan Buruk ise finalle ilgili, "Genelde kapanan takımlara karşı oynuyoruz. Bu yüzden Trabzonspor gibi rakiple güzel bir Süper Kupa maçı oynayacağız. Kupayı kazanarak çıkışa geçmek istiyoruz" diye konuştu.
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    Haberler Spor Abdullah Avcı ve Okan Buruk’tan dev final için net mesaj: Adı gibi süper olacak