Trabzonspor ile Medipol Başakşehir arasında Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki TFF Süper Kupa maçı öncesi, Okan Buruk, Alexandru Epureanu ve Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.
"HER OYUNCU, DOĞRU ŞARTLARDA ALINABİLİR"
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın talip olduğu İrfan Can hakkında konuşan Buruk, "İrfan Can iyi bir profesyonel. Bulunduğu ortamda en iyisini yapmaya çalışan bir karakter. Transfer teklifleri ve görüşmeler olsa da, İrfan hep yüzde 100'ünü vermeye çalıştı. Doğru rakam verildiğinde alınabilir. Her oyuncu, doğru şartlarda alınabilir." dedi.
GELİŞEN OYUNUMUZU KUPAYLA SÜSLEMEK İSTİYORUZ
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı yaptığı açıklamalarda "Başakşehir iyi takımı. Ligin en zengin kadrolarından birine sahip. Trabzonspor'da Anadolu'dan çıkıp şampiyonluklar elde etmiş bir takım. Gelişen oyunumuzu kupayla süslemek istiyoruz. Antrenörlük her anı doğru yaşamakla alakalı. Kupa sayısına bakmıyorum. İşimi her zaman doğru yapıp, oyuncuyu ve oyunu geliştirmeye çalışan bir adamım. Uzun vadede neler yapıldığına bakılmasını daha doğru buluyorum. Bazen ayrılıklar olur, bazen beraberlikler olur. Yarın da Başakşehir'le rakip olacağız. Bu oyunu kavga etmeden, saygı göstererek izleyelim. Bu oyun bizi hayatta tutuyor' şeklinde konuştu.