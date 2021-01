"HER OYUNCU, DOĞRU ŞARTLARDA ALINABİLİR"

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın talip olduğu İrfan Can hakkında konuşan Buruk, "İrfan Can iyi bir profesyonel. Bulunduğu ortamda en iyisini yapmaya çalışan bir karakter. Transfer teklifleri ve görüşmeler olsa da, İrfan hep yüzde 100'ünü vermeye çalıştı. Doğru rakam verildiğinde alınabilir. Her oyuncu, doğru şartlarda alınabilir." dedi.